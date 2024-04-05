Yüz binlercesi hediye edildi! Kur’an’sız ülke kalmasın!

“Milletimizin büyük teveccühüyle fikir, şükür ve hayat kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için gayret ediyoruz. Hayatları boyunca Kur’an-ı Kerim’i mushaf olarak görememiş kardeşlerimize Allah’ın kelamı Kur’an-ı Kerim’i ulaştırıyoruz. Ülkemizde hastaneler ve cezaevleri başta olmak üzere, eğitim kurumlarında, yurt dışında ise yetimhaneler, medreseler, okullar öncelikli olmakla birlikte Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan toplumun her tabakasındaki kardeşlerimize hayat kitabımızı hediye ediyoruz. Özellikle açlık ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afrika ülkelerinde çocuklar luh adı verilen tahta ve deri parçaları üzerinde Kur’an-ı Kerim’i öğrenip hafızlık yapmaya çalışıyor. Bu insanlara hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimler onların hem hayatını kolaylaştırıyor hem de çok mutlu oluyorlar.” Turan, Hediyem Kur’an Olsun Projesi ile bir kişinin daha Kur’an-ı Kerim ile tanışmasına vesile olmak isteyen vatandaşların "KURAN" yazıp 4333’e SMS göndererek 150 TL tutarında bir bağışla Kur’an’ı ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi.