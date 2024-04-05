Yüz binlercesi hediye edildi! Kur’an’sız ülke kalmasın!

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü Hediyem Kur’an Olsun Projesi çerçevesinde bu zamana kadar Türkiye ile birlikte 85 ülkede 41 dil ve lehçede 1 milyon 731 bin 884 adet Kur’an-ı Kerim dağıtıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırırken bir yandan da toplumların manevi eksikliğini giderecek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Ramazan ayında da yardımlarla birlikte 25 ülkede 6 farklı dilde 89 bin kişiye Kur’an-ı Kerim hediye ettiklerini belirten Turan, “Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı bu mübarek gecede de 11 ilimizde vatandaşlarımıza Kur’an hediye edeceğiz. Ankara, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Konya, Bursa, Rize, Sivas ve Malatya’da belirli camilerimizde teravih namazının ardından görevlilerimiz Kur’an-ı Kerim dağıtımlarını yapacak” şeklinde konuştu.