Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Kuş türleri için belirlenen tazminat miktarlarına göre, atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler 22 bin TL. Kelaynak, ince gagalı kervançulluğu 16 bin TL. Tepeli pelikan, mezgeldek, toy, yakalı toy 14 bin TL. Orman horozu, dağ horozu, turnagiller, urkeklik 10 bin TL. Ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller familyasındaki diğer türler 7 bin TL. Peçeli baykuşgiller ve baykuşgiller familyasındaki bütün türler 5 bin TL. Dikkuyruk, paspaş patka, yaz ördeği, Sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu 3 bin 500 TL. Küçük karabatak, tepeli karabatak, küçük sakaca 2 bin 500 TL. Sülün, turaç 2 bin TL. Küçük suçulluğu, kızkuşu, balıkçılgiller familyasındaki bütün türler, ördekgiller familyasındaki korunan diğer türler 1400 TL. Kargagiller 300 TL. Korunan kuşlardan ismi belirtilmeyen diğer türler 1400 TL.