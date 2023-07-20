Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Listedeki diğer memeli türler için uygulanacak tazminat bedelleri şöyle; Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunu 600 bin TL. Yaban keçisi 300 bin TL. Alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi 200 bin TL. Bozayı, çizgili sırtlan, karakulak 60 bin TL. Kızıl geyik 60 bin TL. Ceylan 40 bin TL. Vaşak, yaban kedisi ve saz kedisi 30 bin TL. Akdeniz foku 25 bin TL. Su samuru ve karaca 15 bin TL. Kurt, alacasansar, oklu kirpi 6 bin TL. Porsuk, gelincik, kokarca, kakım ve sincaplar familyasındaki bütün türler 1200 TL. Kuyruk süren ve kaya sansarı 600 TL.