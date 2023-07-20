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Türkiye
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Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

2023-07-20 10:56:50
Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) avlanması yasak olan yabani hayvanların 2023-2024 av döneminde avlanmaları halindeki tazminat bedelleri belli oldu.

#1
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 Av Dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere üç kategori yer alıyor.

#2
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Listenin en başında, Anadolu'da nesli tamamen tükendiği düşünülürken, 2020 yılında ilk kez fotokapanla Batı Akdeniz'de görüntüsü elde edilen Anadolu parsı yer alıyor. Avlanması ve zarar verilmesi kesinlikle yasak olan Anadolu parsına zarar verenlere uygulanacak tazminat bedeli 1 milyon 200 bin TL.

#3
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Hem Anadolu parsı hem diğer koruma altındaki tüm türler için 105 bin TL'ye kadar idari para cezası ve tazminat bedelleri haricinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

#4
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Listedeki diğer memeli türler için uygulanacak tazminat bedelleri şöyle; Anadolu yaban koyunu ve yaban koyunu 600 bin TL. Yaban keçisi 300 bin TL. Alageyik, çengel boynuzlu dağ keçisi 200 bin TL. Bozayı, çizgili sırtlan, karakulak 60 bin TL. Kızıl geyik 60 bin TL. Ceylan 40 bin TL. Vaşak, yaban kedisi ve saz kedisi 30 bin TL. Akdeniz foku 25 bin TL. Su samuru ve karaca 15 bin TL. Kurt, alacasansar, oklu kirpi 6 bin TL. Porsuk, gelincik, kokarca, kakım ve sincaplar familyasındaki bütün türler 1200 TL. Kuyruk süren ve kaya sansarı 600 TL.

#5
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Sürüngen türlerde ise iri başlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta), yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), Nil kaplumbağası (Trionys triunguis), Fırat kaplumbağası (Rafetus euphracticus) 25'er bin TL. Çöl varanı 22 bin TL.

#6
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Özellikle son günlerde sıcak havalar nedeniyle sık karşılaşılan yılan türleri için de öldürenler veya zarar verenler için ağır cezalar belirlendi. Beyazbantlı dağ engereği, Wagner engereği, Anadolu engereği, Darevski engereği, Kafkas engereği ve Çoruh engereği için 18'er bin TL. Çöl kobrası, Bolkar engereği, baran engereği ve bozkır engereği için 13 bin TL. Koca engerek, Ağrı engereği, şeritli engerek, burunlu engerek ve Kafkas burunlu engerek için 11 bin TL. İsmi belirtilmeyen diğer tüm sürüngen türler için ise 3 bin TL.

#7
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Kuş türleri için belirlenen tazminat miktarlarına göre, atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler 22 bin TL. Kelaynak, ince gagalı kervançulluğu 16 bin TL. Tepeli pelikan, mezgeldek, toy, yakalı toy 14 bin TL. Orman horozu, dağ horozu, turnagiller, urkeklik 10 bin TL. Ak pelikan, flamingo, kuğular, leylekgiller familyasındaki diğer türler 7 bin TL. Peçeli baykuşgiller ve baykuşgiller familyasındaki bütün türler 5 bin TL. Dikkuyruk, paspaş patka, yaz ördeği, Sibirya kazı, bıldırcın kılavuzu 3 bin 500 TL. Küçük karabatak, tepeli karabatak, küçük sakaca 2 bin 500 TL. Sülün, turaç 2 bin TL. Küçük suçulluğu, kızkuşu, balıkçılgiller familyasındaki bütün türler, ördekgiller familyasındaki korunan diğer türler 1400 TL. Kargagiller 300 TL. Korunan kuşlardan ismi belirtilmeyen diğer türler 1400 TL.

#8
Foto - Yüz binlerce lira cezası var! Bu hayvanların yanından geçen yanar

Kararlara göre, bu kuşlara ait yumurtaların alınması da yasak ve atmacagiller ve doğangiller familyası için ceza aynı oranda, diğer türler için yüzde 50'si oranında uygulanacak.

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