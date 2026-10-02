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Pavyonlar kapatılmalı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pavyonlar kapatılmalı

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, kentteki pavyonların kapatılması yönünde yetkililere önemli bir çağrıda bulundu.

#1
Foto - Pavyonlar kapatılmalı

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Başkent Ankara’nın tarihi merkezi Ulus’un turizme kazandırılması çalışmaları, bölgedeki pavyon ve eğlence mekanlarının geleceğini gündeme taşıdı. Sosyal medyada “Ankara’daki pavyonlar kapatılıyor. Ankara Valiliği Ulus ve çevresini turizme kazandıracak.” iddiaları hızla yayıldı. Ulus ve Altındağ çevresindeki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen bazı işletmeler hakkında ruhsat iptali ve mühürleme işlemleri uygulandığı belirtiliyor.

#2
Foto - Pavyonlar kapatılmalı

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, denetimlerde 20 alkollü eğlence mekanının ruhsatı süresiz iptal edilerek mühürlendi. İşletmelere toplam 58 milyon 262 bin 435 lira idari para cezası uygulandığı da öne sürüldü.

#3
Foto - Pavyonlar kapatılmalı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, Ulus’taki pavyonların kapatılması kararının doğru olduğunu belirtti. Reyhan, Ankara genelindeki pavyonların da kapatılması gerektiğini ifade etti.

#4
Foto - Pavyonlar kapatılmalı

Reyhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Çok doğru karar. Ulus, Ankara’nın manevi merkezlerinden Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesini, Birinci ve İkinci Meclisi ve artık önemli bir devlet üniversitesini bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca hâlen Ankara’nın en hareketli çarşısı konumunda. Değerli Roma eserleri de cabası. Böyle bir yerde pavyon ve fuhuş rezilliğine bugüne kadar göz yumulması bile tuhaftı.

#5
Foto - Pavyonlar kapatılmalı

“Sadece Ulus’ta değil, Ankara genelinde her türlü suçun merkezi haline gelmiş, Ankara’nın irini olan pavyonlar kapatılmalı, kökü kazınmalı. Ankara’nın gençleri bu batağa düşmemeli. Ankara’nın zengin bir kültürü var. Hitit burada, Frig burada, Roma burada, Ahiler burada, Selçuklu, Osmanlı burada. En çok da Cumhuriyet burada. Bu kültürün kirlenmesine göz yumulmamalı.”

#6
Foto - Pavyonlar kapatılmalı

Pavyon kültürü, son yıllarda İnci Taneleri dizisiyle yeniden gündeme geldi. Ankara Seymenler Kulübü Derneği, dizideki pavyon sahneleri ve dansların Ankara kültürünü yanlış tanıttığı gerekçesiyle RTÜK’e şikayette bulunmuş ve yapımcıya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Dernek Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon kültürünün Ankara için övünülecek bir unsur olmadığını belirtmişti.

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