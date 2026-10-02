“Sadece Ulus’ta değil, Ankara genelinde her türlü suçun merkezi haline gelmiş, Ankara’nın irini olan pavyonlar kapatılmalı, kökü kazınmalı. Ankara’nın gençleri bu batağa düşmemeli. Ankara’nın zengin bir kültürü var. Hitit burada, Frig burada, Roma burada, Ahiler burada, Selçuklu, Osmanlı burada. En çok da Cumhuriyet burada. Bu kültürün kirlenmesine göz yumulmamalı.”