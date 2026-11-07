Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık
Yazar Yusuf Kaplan, Türk toplumunun çöküşe geçtiğini ve önlem alınmazsa aile kavramının ortadan kalkacağını söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yazar Yusuf Kaplan, Türk toplumunun çöküşe geçtiğini ve önlem alınmazsa aile kavramının ortadan kalkacağını söyledi.
X'teki hesabından açıklamalar yapan Yusuf Kaplan, toplumdaki kopuşa Türk dizilerinin katkı sunduğunu belirterek RTÜK'e harekete geçme çağrısı yaptı.
Kaplan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Uyarıyorum aile, toplum ve ülke çöküyor. Toplumun zekasıyla dalga geçen, ahlakî değerlerini yerle bir eden mide bunaldığını kusmuk kadın kuşağı programları ve iğrenç, pespaye reyting canavarı sapık diziler derhal yasaklanmalı bu ülkede.
Aile diye bir şey kalmadı, kör müsünüz siz? Bu diziler aileyi kurşuna diziyorlar, görmüyor musunuz? Bu, bir toplumun intiharı değilse nedir? Devlet uyuma.
Kuş uykusundan uyan artık. Ortada aile de kalmayacak toplum da kalmayacak, ülke de yok olup gidecek bizim vurdumduymazlığımız yüzünden! Bu milletin sahibi yok mu arkadaş?
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