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Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık

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Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık

Yazar Yusuf Kaplan, Türk toplumunun çöküşe geçtiğini ve önlem alınmazsa aile kavramının ortadan kalkacağını söyledi.

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Foto - Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık

X'teki hesabından açıklamalar yapan Yusuf Kaplan, toplumdaki kopuşa Türk dizilerinin katkı sunduğunu belirterek RTÜK'e harekete geçme çağrısı yaptı.

#2
Foto - Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık

Kaplan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Uyarıyorum aile, toplum ve ülke çöküyor. Toplumun zekasıyla dalga geçen, ahlakî değerlerini yerle bir eden mide bunaldığını kusmuk kadın kuşağı programları ve iğrenç, pespaye reyting canavarı sapık diziler derhal yasaklanmalı bu ülkede.

#3
Foto - Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık

Aile diye bir şey kalmadı, kör müsünüz siz? Bu diziler aileyi kurşuna diziyorlar, görmüyor musunuz? Bu, bir toplumun intiharı değilse nedir? Devlet uyuma.

#4
Foto - Yusuf Kaplan'dan çok konuşulacak sözler: Uyarıyorum kış uykusundan uyanın artık

Kuş uykusundan uyan artık. Ortada aile de kalmayacak toplum da kalmayacak, ülke de yok olup gidecek bizim vurdumduymazlığımız yüzünden! Bu milletin sahibi yok mu arkadaş?

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