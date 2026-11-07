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Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

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Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

Asya ülkesinde su bulmak için açılan kuyudan doğalgaz çıkmaya başladı. Alev alan kuyuda açığa çıkan gaz söndürülemezken bölgede acil durum ilan edildi.

#1
Foto - Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

Bangladeş'in güneydoğusunda bulunan Cox's Bazar bölgesinde yürütülen sondaj çalışması, beklenmedik bir gelişmeyle tehlikeli bir olaya dönüştü. Su bulmak amacıyla açılan kuyudan doğal gaz çıkması ve gazın alev alması bölgede paniğe yol açtı. Olayın ardından ekipler harekete geçerek çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

#2
Foto - Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

Olay, Cox's Bazar'a bağlı Ukhiya bölgesinde meydana geldi. Su ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirilen sondaj faaliyetleri sırasında yaklaşık 300 metre derinliğe inildiğinde kuyudan yüksek basınçlı doğal gaz çıkışı başladı. Kontrolsüz şekilde yüzeye ulaşan gazın kısa süre içinde tutuşmasıyla kuyunun bulunduğu noktada alevler yükseldi.

#3
Foto - Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve ilgili kamu kurumlarının görevlileri sevk edildi. Olası risklere karşı kuyunun çevresi güvenlik çemberine alınırken, bölge sakinlerinin olay yerine yaklaşması engellendi.

#4
Foto - Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

Bangladeş Petrol Arama ve Üretim Şirketi (BAPEX), olayın kontrol altına alınması sürecinde dikkatli hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Şirket yetkilileri, gaz alevlerinin doğrudan söndürülmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

#5
Foto - Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

Uzmanların değerlendirmelerine göre, alevlerin kontrolsüz biçimde söndürülmesi ya da kuyunun aniden kapatılması, doğal gazın yer altında veya kuyu içerisinde basınç oluşturmasına neden olabilir. Böyle bir durumda biriken gazın şiddetli bir patlamaya yol açma ihtimali bulunuyor.

#6
Foto - Su aranıyordu: Yerin altından doğalgaz fışkırmaya başladı

Bu nedenle bölgede müdahalenin dikkatle yürütülmesi ve olası tehlikelerin önüne geçilmesi için güvenlik tedbirlerinin sürdürülmesi önem taşıyor.

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