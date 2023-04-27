Yurtdışında oy verme işlemi başladı! İlk oylar bugün geliyor

EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA’DA 14 Mayıs seçimleri için Tanzanya’dan ABD’ye kadar 73 ülkede sandık kuruldu. En çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya. Seçmen sayısında Almanya’yı, Fransa ve Hollanda izledi. 581 seçmenle Brezilya en az Türk seçmenin bulunduğu ülke. En az seçmen olan ikinci ülke ise, 584’le Nijerya. Almanya’da seçmen sayısının yüksekliği nedeniyle 26 temsilcilikte oy verilebilecek. 134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı ABD’de 9 temsilcilikte oy kullanılabilinecek. 500’den fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerde temsilcilik açan YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya’ya sandık taşıdı.