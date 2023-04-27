2023-04-27 08:32:04 Yurtdışında oy verme işlemi başladı! İlk oylar bugün geliyor
Yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen bugün sandık başına gidiyor. Yurtdışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başladı. Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemleri 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar sürecek. YSK, Sudan’da sandık kurulmayacağını açıkladı. Yurtdışındaki seçmenler 46 gümrük kapısında oy kullanabilecek.