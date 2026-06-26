Alçak Siyonist çocukları talim için hedef yapmış
Birleşmiş Milletlerin (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun yayımladığı rapor, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da çocukların maruz kaldığı şiddete ilişkin doktorlar, sağlık çalışanları, çocuklar ve ailelerinin tanıklıklarını bir araya getirdi. Raporda, patlayıcı silahların çocuklar üzerindeki etkisinden sağlık sisteminin çöküşüne, gözaltı koşullarından açlık ve yerinden edilmenin çocuklar üzerindeki sonuçlarına kadar birçok konuda doğrudan şahitliklere yer verildi.