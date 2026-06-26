Alçak Siyonist çocukları talim için hedef yapmış

Evine düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan 13 yaşındaki bir çocuk ise hayatta kalabilmek için yaşadıkları açlığı, "Bir noktada hayatta kalabilmek için kedi maması yedik, eşek yemini öğüterek ekmek yaptık. Tadı berbattı ama yaşamak için başka seçeneğimiz yoktu." sözleriyle anlattı. Doğu Kudüs’te büyükannesinin öldürülmesine tanık olan bir çocuk da yaşadığı travmayı, "Onu çok özlüyorum. Ailemiz ramazan sofrasında toplandığında onun yeri hep boş kalacak. Okulda sürekli onu ve yerdeki kanı düşünüyorum. Geceleri onu bir daha göremeyeceğim diye ağlıyorum. Kardeşlerim de artık hiçbir şeye tahammül edemiyor." ifadeleriyle dile getirdi.