2020-04-24 14:59:57 Yurt dışındakiler fitreyi nasıl verir? Yurtdışı fitre miktarı
Fitre (Fıtır sadakası), kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası (Sadaka-i fıtır-Fitre) yaratılmış ve Ramazan orucunu tutup iftar etme imkânını elde etmiş olmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Yurt dışında yaşayan kişi, fıtır sadakasını bulunduğu ülke şartlarına göre mi yoksa Türkiye şartlarına göre mi verir?