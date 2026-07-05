Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

"Bizler 'Terörsüz Türkiye' sürecinde mecliste bir partimiz hariç tüm partiler ortaklaşa terörün bu şekilde bir daha ortaya çıkmaması, terörün değil sadece terör potansiyelinin dahi yok edilmesi ve arkasındakilerin ellerinin de kesilmesi gayesiyle sadece elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyduk. Bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz. Bu kolay olmadı. Acıyı yarıştırıp üzerinden siyaset yapmamak, terör üzerinden siyaset üretmemek ve terörden beslenen bir siyasete yaslanmamak lazım. Bize lazım olan acılarımızı kalbimizde yaşamak, büyük bir vakarla geleceğe, ufka doğru yürümek, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek, acılarımızı birbirinden ayrıştırmamaktır. Başbağlar ve Madımak gibi bunları birbirinden ayrıştırmamak, ikisini tek karede tek acı olarak görmek bize yakışan budur."