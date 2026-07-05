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Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

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Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Türkiye'nin kapanmayan yarası Başbağlar şehitleri, terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamın 33'üncü yılında rahmetle anıldı.

#1
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyaları alarak yağmaladıkları evleri ateşe verdi.

#2
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Önce 5 kişiyi bulundukları evleri ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazı için camide olan 28 erkeği köy yakınındaki boş alanda topladı.

#3
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede yüzlerce boş kovan bulundu.

#4
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Teröristler tarafından katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı. Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua ederek anıta karanfil bıraktı.

#5
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

#6
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

#7
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.

#8
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, katliamın milletin hafızasında emanete dönüşmüş bir imtihan ve vicdana bırakılmış ağır bir sorumluluk olduğunu söyledi.

#9
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Acı olayın yıllar geçmesine rağmen unutulmadığını ifade eden Aydoğdu, "Eskiler 'toprak, üzerinde yürüyenlerin ağırlığını taşır, içinde yatanların sızısını ise sessizce saklar' derler. Bizim sızımız da umudumuz da yaşadığımız bu toprağın bağrındadır. İnsan unutandır. Hafıza zamanın rüzgarına bazen yenik düşebilir, en güzel hatıralar bile bazen yılların tozu altında silikleşebilir. Fakat bazı hadiseler var ki zaman onları eskitemez. Çünkü onlar vicdanlara yazılmıştır." diye konuştu.

#10
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Aydoğdu, nifak sokmak isteyenlerin yıllardır aynı hesabı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti: "5 Temmuz 1993 takvimlerin sustuğu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir gündür. 33 canımız kimi secdedeyken, kimi alın terinden, kimi ocağından koparıldı. Tamamlanmamış dualar, yarım kalmış hayaller, geride bırakılmış sessiz evler ve boynu bükük yetimler. Fakat insanı ayakta tutan, acılar karşısında gösterdiği metanetle birlikte o acılara verdiği cevaptır. Başbağlar bir anlamda işte bu cevabın da aynı zamanda adıdır."

#11
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir cesaretle terörün üzerine gittiğini dile getiren Şen, şunları kaydetti:

#12
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

"Bizler 'Terörsüz Türkiye' sürecinde mecliste bir partimiz hariç tüm partiler ortaklaşa terörün bu şekilde bir daha ortaya çıkmaması, terörün değil sadece terör potansiyelinin dahi yok edilmesi ve arkasındakilerin ellerinin de kesilmesi gayesiyle sadece elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyduk. Bu işi inşallah çok hayırlı bir şekilde ve çok kısa bir zamanda nihayete erdireceğiz. Bu kolay olmadı. Acıyı yarıştırıp üzerinden siyaset yapmamak, terör üzerinden siyaset üretmemek ve terörden beslenen bir siyasete yaslanmamak lazım. Bize lazım olan acılarımızı kalbimizde yaşamak, büyük bir vakarla geleceğe, ufka doğru yürümek, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek, acılarımızı birbirinden ayrıştırmamaktır. Başbağlar ve Madımak gibi bunları birbirinden ayrıştırmamak, ikisini tek karede tek acı olarak görmek bize yakışan budur."

#13
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar ise aradan geçen 33 yıla rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, "Bugün burada öfkeyi değil hakikati, şehitlerimizin aziz hatırasını ve adalet arayışımızı yaşatmak için bulunuyoruz. Başbağlar yalnızca bir köy değil, vatan sevgisi, devletine bağlılığı ve metanetiyle milletimizin ortak vicdanını temsil eden müstesna bir Anadolu beldesidir." dedi.

#14
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Katılımcılar, konuşmaların ardından kültür evinde oluşturulan ve katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından o dönem yaşananların anlatılmasını dinledi.

#15
Foto - Kapanmayan yara! Başbağlar şehitleri dualarla yâd edildi

Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, çevre illerden gelen AK Parti ve CHP milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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