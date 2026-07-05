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İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

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İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Dünya genelinde su kaynaklarına ulaşmada yaşanan sıkıntı patlak verirken imkansız denilen noktada havadan su elde edildi.

#1
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Sahra Çölü'nde geliştirilen yeni teknoloji sayesinde güneş ışığı ve kuru hava kullanılarak tatlı su üretildi. Yeraltı su kaynaklarına ihtiyaç duymayan sistem, kurak bölgelerde tarımın geleceğini değiştirebilecek potansiyele sahip.

#2
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Dünyanın en sıcak çöllerinden biri olan Sahra'da geliştirilen yeni teknoloji, su kıtlığına karşı umut oldu.

#3
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Güneş enerjisi ve kuru havayı kullanarak tatlı su üreten sistem sayesinde, yeraltı su kaynaklarına ihtiyaç duyulmadan tarımsal üretim gerçekleştirilmeye başlandı.

#4
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Projede kullanılan özel seralar, sıcak ve kuru çöl havasındaki nemi toplayarak yoğuşturuyor. Elde edilen tatlı su, doğrudan tarımsal sulamada kullanılırken sera içi sıcaklığının da dış ortama göre yaklaşık 15 derece düşmesini sağlıyor.

#5
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Sistem; sıcaklık, nem ve güneş ışığını anlık takip eden sensörler ile yapay zekâ destekli otomasyon sayesinde yönetiliyor. Böylece hem su üretimi optimize ediliyor hem de oluşan atık tuzlu su yeniden değerlendirilerek israfın önüne geçiliyor.

#6
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Projede ayrıca yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) santralleriyle deniz suyu buharlaştırılarak tuzundan arındırılıyor. Bu yöntemle hem yerel halk hem de tarım alanları için büyük miktarda tatlı su elde ediliyor.

#7
Foto - İnanılmaz keşif: Olmayacak yerde sınırsız su kaynağı elde ettiler

Uzmanlara göre Sahra Çölü'nde başarıyla uygulanan bu model, benzer iklim koşullarına sahip diğer kurak bölgelerde de hayata geçirilebilecek. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte su kıtlığı yaşayan bölgelerde tarımsal üretimin artırılması ve küresel gıda güvenliğine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

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