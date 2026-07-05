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Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

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Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

Yunanistan lideri Kiryakos Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos, Libya konusunda dikkat çeken itiraflarda bulundu.

#1
Foto - Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos, Atina hükümetinin Libya diplomasisinde başarısız olduğunu, Türkiye'nin ise kazanan tarafta yer aldığını dile getirdi.

#2
Foto - Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

Türkiye'nin kararlı askeri desteğiyle Libya'da güç dengesinin değiştiğini belirten Dokos, Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla normalleşme adımlarının Libya kapılarını Ankara'ya ardına kadar açtığını ifade etti.

#3
Foto - Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

Atina'nın yanlış Libya politikalarının mutlak bir stratejik başarısızlığın zeminini hazırladığını kaydeden Dokos, "Yunanistan, Türkiye-Libya mutabakat zaptını etkili bir şekilde geçersiz kılmak için Doğu Libya'yı kullanmak yerine, kaderciliği seçti.

#4
Foto - Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

Bugün gerçek acımasız. Türkiye sadece Trablus'taki varlığını sürdürmekle kalmıyor, Libya topraklarının tamamına nüfuzunu genişleterek Doğu Libya ile bile ilişkiler ve ittifaklar kuruyor" dedi.

#5
Foto - Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

Yunanistan'ın "korku sendromu" içinde olduğu belirten Dokos, "Nihayetinde Yunanistan jeopolitik bir tuzağa düştü ve bu Doğu Akdeniz'de bir başka fırsatın daha kaçırılmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Thanos Dokos'tan tarihi itiraf: Tüm diplomatik hamlelerimiz başarısız oldu, Türkiye orada kazandı

KAYNAK: STAR

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