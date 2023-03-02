2023-03-02 16:13:47 Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti
TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.
TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.
TRT 1 ekranlarında her Salı günü Yürek Çıkmazı heyecanı yaşanıyor. Yeni sezon dizileri arasında yer alan dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Yürek Çıkmazı dizisi salı günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşmuş, bu arada TRT’de ekrana gelen dizinin ekibi yeni yönetmen Bahadır İnce’yle sete çıkmıştı.
Gold Film imzalı dizide salı akşamı yayınlanan bölümde bir de veda gerçekleşti.
Dizinin “Funda”sı İlayda Ildır ekipten ayrıldı.
İlayda Ildır, diziye “14 bölüm Benim son bölümümdü Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” sözleriyle veda etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23