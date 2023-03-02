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Medya
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Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

2023-03-02 16:13:47
Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

TRT1'de Salı günleri ekranlara gelen Yürek Çıkmazı dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı.

#1
Foto - Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

TRT 1 ekranlarında her Salı günü Yürek Çıkmazı heyecanı yaşanıyor. Yeni sezon dizileri arasında yer alan dizi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyor.

#2
Foto - Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Yürek Çıkmazı dizisi salı günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşmuş, bu arada TRT’de ekrana gelen dizinin ekibi yeni yönetmen Bahadır İnce’yle sete çıkmıştı.

#3
Foto - Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

Gold Film imzalı dizide salı akşamı yayınlanan bölümde bir de veda gerçekleşti.

#4
Foto - Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

Dizinin “Funda”sı İlayda Ildır ekipten ayrıldı.

#5
Foto - Yürek Çıkmazı'nda beklenmedik ayrılık! Diziye veda etti

İlayda Ildır, diziye “14 bölüm Benim son bölümümdü Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” sözleriyle veda etti.

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