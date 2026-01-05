Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Yunan basınında yer alan analizlerde, BALKIN sisteminin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateyn ve korvetlerin hayatta kalma kabiliyetini artırabileceği iddia edildi. Özellikle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz gibi radar ve füze tehdidinin yoğun olduğu bölgelerde bu tür sistemlerin önemine dikkat çekildi. Haberde, sistemin aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azalttığı ve savunma sanayii ihracatı açısından da potansiyel taşıdığı görüşüne yer verildi.