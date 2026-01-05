  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak
Haber Merkezi

Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Yunan basını, MKE tarafından geliştirilen BALKIN 130 mm ÇAF-S karşı tedbir mühimmatını gündemine taşıyarak çarpıcı bir analiz yaptı.

#1
Foto - Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Yunanistan basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin savunma sanayiinde geliştirdiği yeni sistemlerin Ege ve Doğu Akdeniz’deki askeri dengeyi etkileyebileceği iddia edildi. Yorumlarda özellikle “Mavi Vatan” doktrininin Türk dış ve savunma politikasının merkezinde yer aldığı savunuldu.

#2
Foto - Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Haberde, dünya kamuoyunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanarak New York’a götürülmesi iddialarına odaklandığı bir dönemde, Türk medyasında savunma sanayiine ilişkin haberlerin ön plana çıkarıldığı öne sürüldü.

#3
Foto - Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Yunan basınına göre, Türkiye’de bazı medya organları MKE tarafından geliştirilen BALKIN 130 mm ÇAF-S karşı tedbir mühimmatını “Mavi Vatan’ın yeni savunma unsurlarından biri” olarak tanımlıyor. Haberde, söz konusu mühimmatın deniz testlerini başarıyla tamamladığı ve seri üretime hazır hale geldiği belirtilerek, sistemin özellikle gemisavar füzelere karşı koruma sağlamayı amaçladığı aktarıldı. Yunan basınında yer alan değerlendirmede, “BALKIN mühimmatının radar güdümlü tehditleri şaşırtmaya yönelik parçacık bulutları oluşturduğu ve geniş bir frekans aralığında etkili olabileceği” iddia edildi.

#4
Foto - Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Haberde, BALKIN mühimmatının çalışma prensibinin, düşman füzelerini fiziksel imha etmek yerine elektronik aldatma ve körleme yoluyla etkisiz hale getirmeye dayandığı ifade edildi. Bu kapsamda, 130 mm mühimmatın tehdit algılandığında belirli bir irtifada dağılarak radar dalgalarını yansıtan metalik bir bulut oluşturduğu, bu sayede radar güdümlü füzelerin hedef şaşırttığı öne sürüldü.

#5
Foto - Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Yunan basınında yer alan analizlerde, BALKIN sisteminin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateyn ve korvetlerin hayatta kalma kabiliyetini artırabileceği iddia edildi. Özellikle Ege Denizi ve Doğu Akdeniz gibi radar ve füze tehdidinin yoğun olduğu bölgelerde bu tür sistemlerin önemine dikkat çekildi. Haberde, sistemin aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azalttığı ve savunma sanayii ihracatı açısından da potansiyel taşıdığı görüşüne yer verildi.

#6
Foto - Yunanistan'ın uykusu kaçtı: Türkiye'nin yeni silahı kör edip bizi aldatacak

Yunan basını, bazı Türk medya organlarında yer alan yorumları referans göstererek, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği bu kabiliyetleri “Yunanistan’a karşı askeri hazırlık” söylemiyle ilişkilendirdi. Bu çerçevede haberde, “Mavi Vatan” doktrininin Ege ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıran temel unsur olarak görüldüğü ve Türk savunma sanayiindeki gelişmelerin Yunan kamuoyunda yakından takip edildiği ifade edildi. KAYNAK: GDH

