“Ateş et ve kaç” teknolojili obüsler için düğmeye basıldı! “Canavar”ı durdurmak için balistik füze bile kâr etmiyor İsrail'e hiç hesaba katmadığı yerden Türkiye uyarısı geldi: Bunu yaparsanız jeopolitik harakiri olur Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri açıklandı: Türk Bordo Bereliler devleri sıraya dizdi Dünya devinin Türkiye'de üretim kararı Romanya'yı ayağa kaldırdı: Yatırım ortamını bozdunuz İran savaşıyla ilgili beklenmedik 'Türkiye' kararı: Acil olarak gönderip konuşlandıracaklar Türkiye'nin işgalden kurtardığı Libya'da doğalgazı bulan ülkeye bakın: Devasa keşif yapıldı ABD'li uzman itiraf etti! İran'ın stratejisi hesapları bozdu! İran Savaşı'nın tek galibi Rusya mı? Sürekli çalışan nükleer füzyon reaktörüne doğru ilk adım atıldı İran iyi bir ders verdi! Anduril’e para akıtacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya gönderilen obüslerin yerini doldurmak üzere kendi imkanlarıyla geliştirdiği 37 adet RCH 155 kundağı motorlu obüsün seri üretimine başladı. Sadece iki mürettebatla çalışan bu sistem, "shoot-and-scoot" özelliği sayesinde balistik füzelerin hedefi olmaktan kurtularak hayatta kalabiliyor. İngiltere bu hamleyle hem dışa bağımlılığını azaltmayı hem de NATO operasyonlarındaki stratejik gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, İngiliz Ordusu’nun topçu kapasitesini modernize etmek amacıyla 37 adet RCH 155 kundağı motorlu obüsün üretimi için 53 milyon sterlinlik sözleşmeyi onayladı. OCCAR aracılığıyla ARTEC GmbH’ye verilen bu kritik sipariş, Ukrayna’ya hibe edilen AS90 obüslerinin yerini alacak yeni nesil savunma hamlesinin ilk somut adımı olarak görülüyor.

Projenin en dikkat çekici noktası, İngiltere’nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığını azaltma hedefi oldu. Sözleşme bedelinin 30 milyon sterlinlik kısmı, Rheinmetall’in Telford’daki "Gun Hall" tesislerine aktarılarak büyük kalibreli top namlusu üretim kapasitesinin artırılmasında kullanılacak. Bu yatırımın bölgede yaklaşık 100 yüksek vasıflı istihdam sağlaması bekleniyor.

Boxer zırhlı araç şasisi üzerine inşa edilen RCH 155, yüksek hareket kabiliyeti ve dijital ateş kontrol mimarisiyle öne çıkıyor. Sistemin temel özellikleri şunlar: - Tam otomatik Topçu Modülü (AGM) sayesinde sistem, sadece iki kişilik bir mürettebatla operasyon gerçekleştirebiliyor.

- Söz konusu Obüs 10 kg TNT patlamasına dayanıklı gelişmiş mayın koruma kitine sahip. Ayrıca RCH 155, füzeye göğüs gererek değil, füzenin hedefi olmayarak hayatta kalır. Buna askeri literatürde "Ateş Et ve Kaç" (Shoot-and-Scoot) adı veriliyor.

- Boxer platformuyla sağlanan lojistik ortaklık, bakım ve idame maliyetlerini optimize ediyor. Bu hamleyle Birleşik Krallık, hem NATO operasyonlarındaki caydırıcılığını artırmayı hem de Avrupa savunma ekosistemindeki stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu
Gündem

Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar üzerine provokas..
Parmağındaki yüzüğe dikkat! Bu ölmedim videosu da sahte çıktı
Sosyal Medya

Parmağındaki yüzüğe dikkat! Bu ölmedim videosu da sahte çıktı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun öldüğü iddiaları Orta Doğu’da bir deprem etkisi yaratırken, suikast haberlerini yalanlamak için servis edilen..
Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz'
Siyaset

12 yıldır dinmeyen tepki! Türkiye'den bir açıklama daha! "Rusya'nın kararını tanımıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı ilhakının 12'nci yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı.
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde
Gündem

Kaymakamlık binasında silah sesleri! Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu. Vatandaşlar binadan tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık eki..
