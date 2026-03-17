“Ateş et ve kaç” teknolojili obüsler için düğmeye basıldı! “Canavar”ı durdurmak için balistik füze bile kâr etmiyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya gönderilen obüslerin yerini doldurmak üzere kendi imkanlarıyla geliştirdiği 37 adet RCH 155 kundağı motorlu obüsün seri üretimine başladı. Sadece iki mürettebatla çalışan bu sistem, "shoot-and-scoot" özelliği sayesinde balistik füzelerin hedefi olmaktan kurtularak hayatta kalabiliyor. İngiltere bu hamleyle hem dışa bağımlılığını azaltmayı hem de NATO operasyonlarındaki stratejik gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.