Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

Dünya savaşın eşiğine gelmişken, Çin'den S-400 hava savunma sistemi hamlesi geldi.

Foto - Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

in'in hava savunma kapasitesini güçlendirmek için Rusya'dan yeni bir alım hazırlığında olduğu iddia edildi. Savunma kaynaklarına göre Pekin yönetimi, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 12 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

Foto - Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

ÇİN'DEN 12 ADET S-400 FÜZESİ HAMLESİ Uzmanlara göre S-400 hava savunma füzesi, uzun menzilli radar ve yüksek isabet oranı sayesinde savaş uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayan dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Foto - Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

Çin daha önce de Rusya'dan S-400 sistemi satın alan ilk ülkelerden biri olmuştu. Yeni bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Pekin'in hava savunma ağı önemli ölçüde güçlenirken, Rusya ile savunma iş birliği de daha da derinleşebilir. Analistler, olası S-400 hava savunma füzesi alımının özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri etkileyebileceğini ve bölgedeki savunma rekabetini artırabileceğini belirtiyor.

Foto - Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ Menzil: Yaklaşık 400 kilometre Hedef takip kapasitesi: Aynı anda onlarca hedefi takip edebilme Hedef türleri: Savaş uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lar

Foto - Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

Radar sistemi: Gelişmiş çok katmanlı radar ağı Reaksiyon süresi: Kısa sürede hedef tespit ve angajman kabiliyeti Bu özellikler sayesinde S-400 hava savunma füzesi, modern hava savunma sistemleri arasında en etkili platformlardan biri olarak değerlendiriliyor./ kaynak: haber7

Foto - Rusya resmen onay verdi: 12 adet S-400 alacaklar!

Yorumlar

İ. Keskin

S-400 ler iyi silahlar da, uğurlu gelmiyor gittiği yere!!

Biz s400 leri satmaya çalışıyoruz, yoksa depolarda çürüyecek

Dostum Trump istiyor ne yapalim
