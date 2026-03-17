“Dünyanın en büyüğü” deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Manono yatağı, 669 milyon tonluk muazzam lityum rezerviyle küresel enerji ve batarya savaşlarının merkez üssü haline geldi. Çinli Zijin firmasının kontrolündeki ortak girişim, uluslararası mahkeme süreçlerine rağmen Haziran ayında büyük ihracat hamlesini başlatacağını duyurdu. Elektrikli araç teknolojisi için hayati önem taşıyan bu hazine, ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetin en sert cephelerinden biri olmaya aday.