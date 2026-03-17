"Dünyanın en büyüğü" deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu
“Dünyanın en büyüğü” deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Manono yatağı, 669 milyon tonluk muazzam lityum rezerviyle küresel enerji ve batarya savaşlarının merkez üssü haline geldi. Çinli Zijin firmasının kontrolündeki ortak girişim, uluslararası mahkeme süreçlerine rağmen Haziran ayında büyük ihracat hamlesini başlatacağını duyurdu. Elektrikli araç teknolojisi için hayati önem taşıyan bu hazine, ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetin en sert cephelerinden biri olmaya aday.

Foto - "Dünyanın en büyüğü" deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) stratejik maden yatağı Manono, küresel lityum savaşının merkez üssü haline geldi. Kongo hükümetinin Avustralyalı AVZ Minerals ile yaptığı anlaşmaları iptal etmesinin ardından Zijin ve Cominiere ortaklığına devredilen projede geri sayım başladı. Zijin'in yüzde 61 hisseye sahip olduğu ortak girişim, uluslararası tahkim süreçlerine rağmen operasyonlara devam etme kararı aldı.

Foto - "Dünyanın en büyüğü" deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Cominiere tarafından yapılan resmi açıklamada, lityum üretiminin Haziran ayında gerçekleştirileceği ve hemen ardından ihracatın başlayacağı bildirildi. Bu hamle, lityum fiyatlarının küresel piyasalarda yüzde 86 oranında değer kaybettiği baskı altında bir dönemde gerçekleşiyor. İlk fazda üretilecek olan lityumun tamamının Çinli Zijin firması tarafından satın alınacağı ve doğrudan Çin pazarına sevk edileceği öğrenildi.

Foto - "Dünyanın en büyüğü" deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Manono yatağı, sadece ticari bir kazanç değil, aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetin de unsuru oldu. ABD yönetimi, Kongo'nun lityum arzını Batı pazarlarına yönlendirmek için diplomatik baskılarını sürdürüyor. Yatağın bir kısmında hak sahibi olan ABD destekli KoBold Metals ise mülkiyet sorunları çözülmeden inşaata başlamayacağını ilan ederek Çinli rakiplerinden farklı bir strateji izledi.

Foto - "Dünyanın en büyüğü" deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Ocak 2024 verilerine göre Manono yatağı, yüzde 1,61 tenörle 669 milyon ton kaynak barındırıyor. Bu devasa potansiyel, projenin neden uluslararası mahkemelere taşındığını açıklıyor.

Foto - "Dünyanın en büyüğü" deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Ruhsatı iptal edilen Avustralyalı AVZ Minerals, haklarını geri almak için uluslararası tahkim mahkemelerinde davalarını yeniden başlattı. Kongo hükümeti ise projenin yeterince hızlı ilerlemediği gerekçesiyle iptal kararının arkasında duruyor.

