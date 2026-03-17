“Dünyanın en büyüğü” deniliyor! Tam 669 milyon tonluk devasa hazine bulundu

Manono yatağı, sadece ticari bir kazanç değil, aynı zamanda ABD ve Çin arasındaki jeopolitik rekabetin de unsuru oldu. ABD yönetimi, Kongo'nun lityum arzını Batı pazarlarına yönlendirmek için diplomatik baskılarını sürdürüyor. Yatağın bir kısmında hak sahibi olan ABD destekli KoBold Metals ise mülkiyet sorunları çözülmeden inşaata başlamayacağını ilan ederek Çinli rakiplerinden farklı bir strateji izledi.