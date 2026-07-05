Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda sorun şu ki, Türkiye'nin devasa bir üretim kapasitesi var. Türkiye'de şu anda 58 milyon küçükbaş (47 milyon koyun ve 11 milyon keçi) bulunurken, tüm Avrupa Birliği'nde 70 milyon koyun ve keçi var.