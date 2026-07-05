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Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Yunan basını, Türkiye'nin beyaz salamura peynirini 'feta' adı altında üreterek ihraç ettiğini ve buna karşı önlem alınması gerektiğini yazdı.

#1
Foto - Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Yıllardır Türk ürünlerini çalarak Yunan isimleri vererek piyasaya süren komşuda iş bu kez çığrından çıktı. Yunan Powergame, "Türkler Feta'yı Yunanistan'dan çalıyor! Göz göre göre büyüyen tehlike!" başlıklı haber yayımladı. X'ten Hermes'in çevirisyle haberin detayları şu şekilde:

#2
Foto - Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Beyaz salamura peyniri "feta" adı altında üreten ve ihraç eden Türk şirketleri nedeniyle, feta peyniri ve Yunanistan'ın coğrafi işaretli ürün statüsü ciddi tehlike altında.

#3
Foto - Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

AB'ye bile bir şekilde ihraç ediyor olabilirler. Hükümet, Yunan fetasının yok oluşunu acilen önlemeli.

#4
Foto - Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda sorun şu ki, Türkiye'nin devasa bir üretim kapasitesi var. Türkiye'de şu anda 58 milyon küçükbaş (47 milyon koyun ve 11 milyon keçi) bulunurken, tüm Avrupa Birliği'nde 70 milyon koyun ve keçi var.

#5
Foto - Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Yunan peynir üreticileri şu anda bunun çok önemli olduğunu vurguluyor. Çiçek ve şap hastalığı nedeniyle Yunan üretimi düştü (15-20 bin ton kayıp bekleniyor), Türkiye'nin ise devasa hayvan varlığıyla (58 milyon küçükbaş) bu boşluğu doldurabileceğini belirtiyorlar.

#6
Foto - Yunanistan kafayı iyice kırdı: Türkiye göz göre göre bizden Feta'yı çalıyor

Sorunun yakın gelecekte daha da büyümemesi için Yunanistan, Türkiye ile feta meselesinde kararlı ve kesin bir tavır sergilemeli.

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