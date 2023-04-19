2023-04-19 14:35:46 Yunanistan'ı yıkan F-16 kararı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 onayı komşuda soğuk duş etkisi yarattı
Türkiye, ABD arasındaki F-16 meselesinin çözülmesinin ardından Yunan basını durmuyor. Yunan gazeteleri şimdi ABD'nin niçin böyle bir karar verdiğinin cevaplarını ararken, durumdan memnun olmayan bazı ABD-Yunan politikacıları gerçek dışı bir şekilde alınan modernizasyonun 'küçük' olduğu yönünde açıklamalara yer veriyor. Yunanistan ise uzun zamandır F-16 meselesini gündeme taşıyordu. ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermeyeceğine çok inanan Atina hükümeti, bunu engellemek için ABD'ye çeşitli taleplerde bulunuyordu.