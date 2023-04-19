Yunanistan'ı yıkan F-16 kararı! ABD'nin Türkiye'ye F-16 onayı komşuda soğuk duş etkisi yarattı

ANKARA İLE LONDRA YAKINLAŞACAK Bir başka dikkat çekilen nokta ise Birleşik Krallık lle Türkiye arasındaki ilişkiler oldu. Kathimerini, ortak denizaltı inşa etme projesinin Ankara ile Londra'yı yakınlaştıracağını ifade etti. Diğer ajanslarda ise söz konusu F-16 paketinin 'küçük' olduğu ifade edildi. Yunan medyasına konuşan Yunan Amerikan Liderler Konseyi İcra Direktörü Eddie Zemenidis'in iddialarına göre Türkiye'nin tam olarak istediği F-16 yükseltme kitlerinin alınabilmesi için Türkiye'nin ABD'nin şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Halbuki alınan kitler oldukça önemli. Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor. Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.