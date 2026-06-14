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İsrail’den şok "Türkiye" itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı
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İsrail’den şok “Türkiye” itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post'ta yayımlanan kapsamlı jeopolitik analizde, Türkiye'nin son yıllarda hem askeri hem de diplomatik sahada artan nüfuzunun İsrail ve ABD'nin bölgedeki güvenlik mimarisine doğrudan meydan okuduğu öne sürüldü. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Türkiye yeni İran'dır" şeklindeki çarpıcı nitelendirmesine atıfta bulunulan yazıda, Ankara'nın Suriye, Libya, Irak ve Somali gibi geniş bir coğrafyadaki askeri esnekliğine dikkat çekildi. Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini çerçevesindeki Doğu Akdeniz hamleleri ile yerli savunma sanayisindeki füze ve teknoloji atılımlarının yakından izlendiği belirtilirken, Tel Aviv'in Türkiye'yi artık yalnızca sorunlu bir müttefik değil, en büyük stratejik rakip olarak konumlandırması gerektiği vurgulandı.

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Foto - İsrail’den şok "Türkiye" itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı

Jerusalem Post'ta yayımlanan analizde, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in “Türkiye yeni İran'dır” sözlerine atıfta bulunularak Ankara'nın bölgesel nüfuzunun giderek arttığı ve bunun İsrail açısından stratejik bir meydan okuma oluşturduğu savunuldu. Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda Türkiye'nin askeri ve diplomatik kapasitesini artırdığı, Ankara'nın Suriye, Libya, Irak ve Somali gibi farklı bölgelerde etkinlik gösterdiği belirtildi.

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Foto - İsrail’den şok "Türkiye" itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı

Yazıda özellikle Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin devrilmesinin ardından oluşan yeni dengelerde Türkiye'nin önemli bir aktör haline geldiği ifade edildi. Ankara'nın Şam yönetimiyle geliştirdiği ilişkilerin ve Suriye ordusunun yeniden yapılandırılmasına yönelik girişimlerinin İsrail tarafından yakından takip edildiği kaydedildi. Jerusalem Post analizinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikalarına da geniş yer verildi. Ankara'nın "Mavi Vatan" doktrini doğrultusunda hareket ettiği belirtilirken, Türkiye'nin bölgedeki enerji ve deniz yetki alanları konularında daha etkin bir politika izlediği öne sürüldü.

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Foto - İsrail’den şok "Türkiye" itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı

Analizde Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanları anlaşmasının ardından benzer girişimlerini bölgesel ölçekte sürdürdüğü ve bunun İsrail'in enerji projeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi. Yazıda Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği savunma teknolojileri de dikkat çekici unsurlar arasında gösterildi. Özellikle füze programları ve yerli savunma sanayisindeki ilerlemelerin Ankara'nın bölgesel caydırıcılığını artırdığı ifade edildi. Analizde Türkiye'nin askeri kapasitesini güçlendirmesinin, İsrail'in güvenlik planlamalarında daha fazla yer tutmaya başladığı belirtildi.

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Foto - İsrail’den şok "Türkiye" itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı

Jerusalem Post'taki değerlendirmede, İsrail'in Türkiye'yi artık yalnızca sorunlu bir müttefik olarak değil, bölgede etkisi giderek artan stratejik bir rakip olarak değerlendirmesi gerektiği savunuldu. Yazıda, İsrail'in özellikle Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler karşısında yeni politikalar geliştirmesi gerektiği ileri sürülürken, Türkiye'nin bölgesel güç projeksiyonunun İsrail ve ABD'nin oluşturmak istediği güvenlik mimarisine karşı önemli bir meydan okuma olarak görüldüğü ifade edildi.

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