İsrail’den şok “Türkiye” itirafı: Eski başbakanın sözleri ortalığı karıştırdı

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post'ta yayımlanan kapsamlı jeopolitik analizde, Türkiye'nin son yıllarda hem askeri hem de diplomatik sahada artan nüfuzunun İsrail ve ABD'nin bölgedeki güvenlik mimarisine doğrudan meydan okuduğu öne sürüldü. Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in "Türkiye yeni İran'dır" şeklindeki çarpıcı nitelendirmesine atıfta bulunulan yazıda, Ankara'nın Suriye, Libya, Irak ve Somali gibi geniş bir coğrafyadaki askeri esnekliğine dikkat çekildi. Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini çerçevesindeki Doğu Akdeniz hamleleri ile yerli savunma sanayisindeki füze ve teknoloji atılımlarının yakından izlendiği belirtilirken, Tel Aviv'in Türkiye'yi artık yalnızca sorunlu bir müttefik değil, en büyük stratejik rakip olarak konumlandırması gerektiği vurgulandı.