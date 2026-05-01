Türkiye'nin almak üzere olduğu Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili beklenmediğimiz haber geldi

Kısa süre önce Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile Türkiye arasında bu uçaklara yönelik eğitim, destek ekipmanı ve hizmetleri sağlamak üzere kapsamlı yeni bir anlaşma gerçekleştirildi. Sözleşme kapsamında BAE Systems; yedek parça, destek ekipmanı, mühendis ve pilot eğitimleri, gerçekçi eğitim simülatörleri ve elektronik harp kabiliyetlerini teslim edecek. 8 milyar sterlinlik sözleşme paketi kapsamında 20 adet uçağa ek olarak METEOR füzeleri, yedek parçalar, pilot ve yer teknisyenlerinin eğitimi, simülatörler ve üç yıllık teknik destek sağlanacak. Ayrıca 10 Türk pilotu ile yaklaşık 100 yer ekibi teknisyeni Birleşik Krallık’ta eğitim alacak.