Sarp Apak'tan güldüren itiraf: 'Bir yıl boyunca yüzüme sürdüm!'
Oyuncu Sarp Apak, katıldığı programda bir yıl boyunca yüzüne sürdüğü kremle ilgili itirafı dinleyenleri güldürdü.
"Avrupa Yakası", "Kavak Yelleri", "Jet Sosyete" ve "Ölümlü Dünya" gibi unutulmaz yapımlarda başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü oyuncu Sarp Apak, katıldığı bir programda yaptığı çarpıcı açılama ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Apak, yoğun set temposunda yapılan ağır makyajın cildini yorduğunu ve bu nedenle evde eşi Bengi Apak'ın bakım ürünleri arasında bulduğu bir kremi düzenli olarak yüzüne sürmeye başladığını anlattı.
Kremi yaklaşık bir yıl boyunca kullandığını belirten oyuncu, gerçeği öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.
GERÇEĞİ KREM BİTİNCE ÖĞRENMİŞ
Alper Kul'un programında konuşan Apak, "Bengi'nin evde bir kremi vardı, ben de onu yüzüme sürmeye başladım. Setlerde çok makyaj yapılıyordu, iyi geldiğini düşündüm ve kullanmaya devam ettim. Yaklaşık bir yıl boyunca sürdüm. Bir gün Bengi 'Bu bitmiş' dedi. Sonra 'Bu ne biliyor musun?' diye sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. 'Bu benim topuk kremim' dedi." sözleriyle yaşadığı durumu esprili bir şekilde aktardı.
"CİLDİMDE HİÇ ÇATLAK YOK!"
44 yaşında olmasına rağmen sağlıklı ve canlı görünen cildiyle dikkat çeken oyuncu, yaşadığı olay sonrası "44 yaşındayım, bir buluşa imza atmış olabilirim. Cildimde hiç çatlak yok!" diyerek durumu mizahi bir dille yorumladı ve uygun fiyatlı ürünlere de şans verilmesi gerektiğini ekledi.
SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLARA CEVAP VERDİ
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından gelen yorumlara da kayıtsız kalmayan Apak, "Arkadaşlar Fransızca bir şeyler yazıyordu , ayak resmi filan olsa tabi ki kullanmazdım , yine dünya saçması bir konuyla huzurlarınızdayım..." diyerek kendisini tiye aldı./ kaynak: haber7
