  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kuruluş süreci tamamlandı! Ve Meral Akşener, sahaya iniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuruluş süreci tamamlandı! Ve Meral Akşener, sahaya iniyor

Meral Akşener’in adını taşıyan vakfın kuruluş süreci tamamlanırken, gençler ve kadınlara yönelik projelerin yanı sıra politika üretimine yönelik çalışmaların da yürütülmesi planlanıyor.

1
#1
İstanbul merkezli olarak kurulan ve İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener’in adını taşıyan vakfın kuruluş sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Vakfın resmi işlemlerinin sonuçlandığı, organizasyon yapısı ve yönetim kadrosuna ilişkin çalışmaların büyük ölçüde netleştiği ifade edildi.

#2
Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre; vakıf bünyesinde özellikle gençler ve kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda burs programları, eğitim destekleri, seminerler ve çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üzerinde hazırlık yapıldığı belirtildi. Ayrıca kadınların toplumsal hayattaki rolünü güçlendirmeye yönelik çalışmaların da vakfın öncelikli hedefleri arasında yer aldığı kaydedildi.

#3
Kaynaklara göre vakfın ilerleyen dönemde akademik çalışmalar, raporlar ve saha araştırmalarıyla kamuoyuna yönelik politika önerileri geliştirmesi hedefleniyor. Bu yönüyle vakfın yalnızca sosyal projelerle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda düşünce kuruluşu benzeri faaliyetler de yürütebileceği ifade ediliyor.

#4
Vakfın kurulmasının Meral Akşener’in kamuoyundaki görünürlüğünü yeniden artırabileceği değerlendirilirken, vakıf faaliyetlerinin ilerleyen süreçte siyasi tartışmalara da konu olabileceği belirtiliyor. Vakfın resmi tanıtımının ve ilk etkinliklerinin önümüzdeki dönemde yapılması bekleniyor.

#5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

Masa nasıl kurulur nasıl bozulur onun dersini de verir herhalde
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23