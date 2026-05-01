  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne olduysa havalimanında oldu! Ünlü yönetmenin Oscar ödülü kayboldu Mersin’de yüzleri güldüren hasat! Kilosu 600 TL’den satılıyor İyi haber geldi! Sergen Yalçın'dan onay çıktı! Beşiktaş yeni stoperini Fransa'da buldu Bunu kimse beklemiyordu: Kuruluş Orhan dizisinden kötü haber geldi Dünyanın en kalabalık orduları belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri Fatura öderken aman dikkat! Yeni dönem resmen başladı: Haberi olmayan binlerce lira fazla verecek Fiat'tan indirim müjdesi: İşte güncel fiyatlar! Hiç kimse bunu beklemiyordu ama kapıya dayandılar! Tarihe geçecek transfer için müthiş rakam... Finale götürecek gol! Demir Ege Tıknaz Braga'ya umut oldu Ayakkabılarınızın kötü kokmasından mı şikayetçisiniz? Gece içine bir kaşık koyun rahata erin...
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tam 1500 yıldır uykudaydı! 5 ilimizi kapsayan 7’lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

6 Şubat felaketinin ardından yapılan bilimsel araştırmalar, tam 1500 yıldır sessizliğini koruyan Türkoğlu-Osmaniye fay hattının kritik bir enerji birikimine ulaştığını ortaya koydu. Uzmanlar, bölgedeki Amanos Dağları'nın direnci nedeniyle enerjinin Karasu Vadisi'ne yöneldiğini ve 7 üzerindeki bir sarsıntının İskenderun Körfezi'ni tehdit ettiğini vurguluyor. Aynı zamanda Bingöl'deki hareketlilik, 240 yıldır suskun olan Yedisu fayının da her an kırılabileceği endişesini artırıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan yeni bir araştırma, 1500 yıldır sessiz olan Türkoğlu-Osmaniye fay hattında büyük bir enerji biriktiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Bilim insanları, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra yer kabuğundaki hareketleri incelemeye devam ediyor. Mart 2026'da saygın bir bilim dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bölgedeki fay hatlarıyla ilgili çok önemli bilgiler sundu. Araştırmaya göre, Amanos Dağları'nın sert yapısı deprem dalgalarına karşı bir duvar gibi direnç gösterdi. Bu nedenle depremin enerjisi, daha zayıf ve çatlaklı bir yapıya sahip olan Karasu Vadisi'ne doğru yöneldi. Bu durum, depremin yıkıcı etkisinin Amik Ovası ve Hatay çevresinde çok daha ağır hissedilmesine yol açtı.

Habertürk'ten Kenan Butak'ın haberine göre, deprem enerjisinin Karasu Vadisi boyunca ilerlemesi bölgedeki tehlikenin tamamen geçtiği anlamına gelmiyor. Uzmanlar, yaklaşık 1500 yıldır hiçbir büyük sarsıntı yaşamayan Türkoğlu-Osmaniye fay hattında devasa bir enerji biriktiğinin altını çiziyor. Yapılan detaylı hesaplamalara göre bu fayda 7 metrelik bir enerji birikimi, yani boşalmayı bekleyen büyük bir güç oluşmuş durumda. Üstelik 2023 yılında yaşadığımız büyük depremlerin bu bölgeye ekstra stres yüklediği ve olası bir kırılmanın zamanını öne çektiği düşünülüyor. İskenderun Körfezi çevresindeki yoğun nüfuslu yerleşim yerleri ve sanayi tesisleri, 7'nin üzerinde büyüklüğe sahip bir deprem riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye'deki deprem riski sadece güney bölgelerle sınırlı kalmıyor. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ucu olan Yedisu tarafında da endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Bingöl'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki son sarsıntı, bilim insanlarının dikkatini hızla bu bölgeye çevirmesine neden oldu.

Uzmanlar, tam 240 yıldır sessizliğini koruyan bu fayın büyük bir deprem üretebilecek kapasitede olduğunu vurguluyor. Yaşanan bu sarsıntıların mevcut gerilimi çok daha kritik bir seviyeye taşımış olabileceği ifade ediliyor. Deprem uzmanları, Hatay'dan Bingöl'e kadar uzanan bu devasa fay kuşağındaki hareketliliği incelemeye devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23