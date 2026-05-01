Tam 1500 yıldır uykudaydı! 5 ilimizi kapsayan 7’lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan yeni bir araştırma, 1500 yıldır sessiz olan Türkoğlu-Osmaniye fay hattında büyük bir enerji biriktiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu bölgede 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Bilim insanları, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra yer kabuğundaki hareketleri incelemeye devam ediyor. Mart 2026'da saygın bir bilim dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bölgedeki fay hatlarıyla ilgili çok önemli bilgiler sundu. Araştırmaya göre, Amanos Dağları'nın sert yapısı deprem dalgalarına karşı bir duvar gibi direnç gösterdi. Bu nedenle depremin enerjisi, daha zayıf ve çatlaklı bir yapıya sahip olan Karasu Vadisi'ne doğru yöneldi. Bu durum, depremin yıkıcı etkisinin Amik Ovası ve Hatay çevresinde çok daha ağır hissedilmesine yol açtı.