Tam 1500 yıldır uykudaydı! 5 ilimizi kapsayan 7’lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
6 Şubat felaketinin ardından yapılan bilimsel araştırmalar, tam 1500 yıldır sessizliğini koruyan Türkoğlu-Osmaniye fay hattının kritik bir enerji birikimine ulaştığını ortaya koydu. Uzmanlar, bölgedeki Amanos Dağları'nın direnci nedeniyle enerjinin Karasu Vadisi'ne yöneldiğini ve 7 üzerindeki bir sarsıntının İskenderun Körfezi'ni tehdit ettiğini vurguluyor. Aynı zamanda Bingöl'deki hareketlilik, 240 yıldır suskun olan Yedisu fayının da her an kırılabileceği endişesini artırıyor.