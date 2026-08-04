Özgür Özel’in yeni hedefi belli oldu! Rakamı duyanlar şaştı kaldı: Vay sinsi vay

Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel ve ekibi, CHP’den ayrılırken önce Meclis grubunun banka hesaplarını boşalttı, ardından il ve ilçe teşkilatlarının bulunduğu binalardaki eşyaları yanlarında götürdü. CHP’nin bazı sosyal medya hesaplarını da ‘hülle’ yolu ile alan parti yönetiminin şimdiki hedefi ise CHP’deki kalan üyeleri taşımak. Mutlak butlan kararı ile birlikte CHP’de başlayan üye istifalarının Yeni Parti’nin kurulması ile birlikte 600 bine yaklaştığı ifade ediliyor.