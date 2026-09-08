Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: “O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedarik etmesinin önünde hâlâ çok ciddi hukuki engeller bulunduğunu ve bu durumun nasıl aşılacağını öngöremediğini belirtti. Türkiye'nin geçmişteki S-400 alımı sebebiyle yaptırımlara tabi olduğunu hatırlatan Miçotakis, Ankara'nın Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ise Atina ile Riyad arasındaki stratejik ilişkileri etkilemeyeceğini savundu.