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Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: "O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok"

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Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: “O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedarik etmesinin önünde hâlâ çok ciddi hukuki engeller bulunduğunu ve bu durumun nasıl aşılacağını öngöremediğini belirtti. Türkiye'nin geçmişteki S-400 alımı sebebiyle yaptırımlara tabi olduğunu hatırlatan Miçotakis, Ankara'nın Suudi Arabistan ve Pakistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ise Atina ile Riyad arasındaki stratejik ilişkileri etkilemeyeceğini savundu.

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Foto - Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: "O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları edinmesinin önünde halen "çok önemli hukuki engeller" bulunduğunu belirterek, bu engellerin nasıl aşılacağını görmediğini söyledi.

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Foto - Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: "O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok"

Miçotakis ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Atina-Riyad ilişkilerini etkilemeyeceğini belirterek, Yunanistan'ın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini sürdüreceği mesajını verdi.

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Foto - Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: "O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok"

Selanik'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Miçotakis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, ABD'ye hangi ülkeye savunma sistemi satıp satmayacağını söylemenin Yunanistan'ın işi olmadığını ifade etti.

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Foto - Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: "O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok"

Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ABD yaptırımlarına tabi olduğunu hatırlatan Miçotakis, Türkiye'nin F-35 edinmesinin önünde halen önemli hukuki engeller bulunduğunu söyledi. Yunanistan Başbakanı, "Şu anda Türkiye'nin F-35 edinmesinin önünde çok önemli hukuki engeller var ve bunların nasıl aşılacağını görmüyorum." dedi.

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Foto - Yunanistan’dan skandal Türkiye açıklaması: "O engeller asla aşılamaz, korkumuz yok"

Yunanistan'ın savunma kapasitesine de değinen Miçotakis, ülkesinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) en az yüzde 3,5'ini savunmaya ayıran beş NATO ülkesinden biri olduğunu vurguladı.

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