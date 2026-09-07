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Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

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Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Galatasaray, çarşamba günü Portekiz'in marka takımı Sporting Lizbon ile Devler Ligi'nde ilk maçına çıkacak

#1
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni Sporting Lizbon deplasmanıyla açacak.

#2
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Portekiz deplasmanında işler kolay değil. Lizbon, özellikle gol sayısı ve pas isabetiyle öne çıkıyor. En büyük zayıflıkları ise hava topları...

#3
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı iyice yükseldi. Temsilcimiz çarşamba günü Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Osimhen ve Lemina'dan ise sakatlıkları sebebiyle yararlanamayacak. Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'ne iyi bir giriş yaptı. 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladılar. Zirvede 5'te 5 yapan Porto var...

#4
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Lizbon, 1.92 gol beklentisinden 2.80 gol ortalaması çıkardı. Pas isabetinde ?.7'ye ulaştılar.

#5
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Bu kategoride lig lideri konumundalar. 5 haftada toplam 14 gol attılar. Benfica'yla birlikte şu anda en skorer takım onlar...

#6
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Sporting'in yediği gol sayısı ise 5...

#7
Foto - Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?

Portekiz temsilcisinin en büyük zayıflığı hava topları... 90 dakika başına 13.2'lik bir ortalama tutturdular. Bu kategoride ligde 14. sıradalar... Galatasaray açısından hava topları ciddi bir silah olabilir. Özetle Lizbon yerden çok etkili. Ve topu iyi şekilde çeviriyorlar...

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