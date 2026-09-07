Tüm gözler Çarşamba gününe çevrildi bile: Sporting Lizbon'un güçlü ve zayıf yanları neler?
Galatasaray, çarşamba günü Portekiz'in marka takımı Sporting Lizbon ile Devler Ligi'nde ilk maçına çıkacak
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Galatasaray, çarşamba günü Portekiz'in marka takımı Sporting Lizbon ile Devler Ligi'nde ilk maçına çıkacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni Sporting Lizbon deplasmanıyla açacak.
Portekiz deplasmanında işler kolay değil. Lizbon, özellikle gol sayısı ve pas isabetiyle öne çıkıyor. En büyük zayıflıkları ise hava topları...
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı iyice yükseldi. Temsilcimiz çarşamba günü Sporting Lizbon deplasmanına çıkacak. Osimhen ve Lemina'dan ise sakatlıkları sebebiyle yararlanamayacak. Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'ne iyi bir giriş yaptı. 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladılar. Zirvede 5'te 5 yapan Porto var...
Lizbon, 1.92 gol beklentisinden 2.80 gol ortalaması çıkardı. Pas isabetinde ?.7'ye ulaştılar.
Bu kategoride lig lideri konumundalar. 5 haftada toplam 14 gol attılar. Benfica'yla birlikte şu anda en skorer takım onlar...
Sporting'in yediği gol sayısı ise 5...
Portekiz temsilcisinin en büyük zayıflığı hava topları... 90 dakika başına 13.2'lik bir ortalama tutturdular. Bu kategoride ligde 14. sıradalar... Galatasaray açısından hava topları ciddi bir silah olabilir. Özetle Lizbon yerden çok etkili. Ve topu iyi şekilde çeviriyorlar...
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