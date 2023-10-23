Yunanistan'da korkunç manzara! Komşu fena halde karıştı! Böyle bir şey nasıl olur...

Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis, Panathinaikos derbisi sonrası açıklamalarda bulunurken, "Uzun lafın kısası, doktor olaydan 1 saat sonra bir muayene yaptı ve Juankar'ın klinik durumu uygun dedi. Yönetmeliklere göre, maçın oynanması lazım. Bir havai fişek atıldı, her iki takımdan da oyuncular ısınıyordu, sadece bir oyuncuda sorun oldu. Doktor en başından beri havai fişeğin Juankar'a gelmediğini söyledi zaten. Havai fişek yanına geldikten sonra ayağa kalkamadığını, başının döndüğünü söylemiş doktora. Stadyumdan çıkarken de kafasına bir sargı bezi bağlamış. Geçen sene Panathinaikos deplasmanında oynarken, yedek kulübemize bıçaklar, çakılar, el yapımı patlayıcılar attılar. Bin tane havai fişek attılar, çıktık oynadık, kaybettik. Sorun yok. Finnbogason'un bacağı yandı, oynayamadı ama onun yerine başka oyuncuyla oynadık. Doktorlar, Juankar'da hiçbir sorun yok diyor ama Panathinaikoslular 'Maç oynanmasın' dedi." ifadelerini kullandı.