Ahlaksız Yalım’ın kirli çarkı ifşa oldu: Özel'e battaniye içinde 20 milyonluk rüşvet skandalı

Soruşturma dosyasındaki tanık beyanlarına göre, takip edilmemek için battaniye fabrikasında paketlerin arasına gizlenen milyonlarca dolarlık rüşvet, Yalım’ın şoförü aracılığıyla Ankara’ya sevk edildi. Skandalın asıl patladığı nokta ise paraların adresi oldu: İddiaya göre bu rüşvet dolu paketler, CHP Genel Merkezi’nde bizzat Özgür Özel’in makamına bırakıldı. Belediyenin kasasını eğlence mekanlarına, makamını ise rüşvet pazarlıklarına açan Yalım’ın bu kirli trafiği, CHP içindeki "koltuk satışı" borsasının ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.