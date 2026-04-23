Altında sürpriz bir senaryo ortaya çıktı!

ZİKZAK DÖNEMİ SÜRECEK Gümüş ve diğer endüstriyel metallerin de mayıs ayı itibarıyla yükseliş trendine gireceğini tahmin ediyorum. Ancak bu süreç kademeli değil, dalgalı olacak. Ani yükselişler ve sert düşüşler sürecek. Bu nedenle psikoloji yönetimi son derece önemli. Piyasalarda önemli olan bir anda yükselen ya da düşen fiyatlar değil, ana trendi doğru okumak. Mart ayında gram altın 6.300 liraya kadar gerilerken bugün 6.900 lirayı konuşuyoruz. Aylık bazda 500–600 liralık artışın devam ettiğini görüyoruz.