Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında sürpriz bir senaryo ortaya çıktı!

İslam Memiş, katıldığı bir programda ateşkes sürecinin piyasalara olası etkisini değerlendirirken, şu anki iyimserliğin büyük oranda ateşkesin kalıcılığına bağlı olduğunu belirtti.

Altın, finansal varlıklarını riske karşı korumak isteyen yatırımcılar için "güvenli liman" niteliğini korumaya devam ediyor. Merkez bankalarının politikaları ve enflasyon beklentileriyle birlikte altının stratejik değeri giderek yükseliyor. Peki bir yatırımcı, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına karşı korunurken aynı zamanda uzun vadeli birikim hedefliyorsa nasıl bir yaklaşım benimsemeli? Finans analisti İslam Memiş, altınla ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı:

MANİPÜLASYON YILI = 2026 " Kamuoyuna sık sık şu uyarıları yapıyoruz. Çünkü bazen denk gelmeyebilir izleyenlerimiz. 2026 yılı bir manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasını bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. Bu yüzden bu savaş başladıktan sonra değil, başlamadan önce de altın fiyatlarında gereksiz ve sert dalgalanmalar yaşandı.

BALON FİYATLAMA MEVCUT Ocak ayında ortada savaş yokken, hiçbir gelişme yokken ons altın 5.600 dolar, gram altın ise 8.157 lira seviyesine kadar yükseldi. Yani altın, 2026 yılının ilk ayında yıllık getirisini zaten vermişti. Burada ciddi balon fiyatlamalar oluşmuştu. 30–31 Ocak tarihlerinde bu balon patlatıldı. Mart ayında ons altın 4.100 dolara, gram altın ise 6.300 liraya kadar geriledi.

GRAM ALTINDA GÜNCEL SEYİR Şu anda gram altının TL fiyatı 6.900 liranın üzerinde. Mart ayında 6.300 lira, nisan ayında 6.900 liradan bahsediyoruz. Şimdi üç tarih vereyim: Mayıs ayı, haziran ayı ve ağustos ayının son haftası. Bu dönemlerde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için baskılanmanın sürdüğü, yani 7.000 liranın altındaki süreçlerin kısa vadeli fırsat sunduğunu söyleyebiliriz.

ALTINA YÖNELİK BEKLENTİLER Mayıs ayında daha güçlü bir altın piyasası beklediğimi söyleyebilirim. Ons altın tarafında 5.000 doların üzerine zorlayan, gram altın tarafında ise 7.000 liranın üzerinde kalıcı bir fiyatlama karşımıza çıkabilir. Yaz aylarında, özellikle temmuz ve ağustosta, 8.000 lira ve üzeri fiyatlamalar gündeme gelebilir. Düğün sezonunun etkisiyle yükseliş yönlü hareketler kaçınılmaz olacaktır.

ZİKZAK DÖNEMİ SÜRECEK Gümüş ve diğer endüstriyel metallerin de mayıs ayı itibarıyla yükseliş trendine gireceğini tahmin ediyorum. Ancak bu süreç kademeli değil, dalgalı olacak. Ani yükselişler ve sert düşüşler sürecek. Bu nedenle psikoloji yönetimi son derece önemli. Piyasalarda önemli olan bir anda yükselen ya da düşen fiyatlar değil, ana trendi doğru okumak. Mart ayında gram altın 6.300 liraya kadar gerilerken bugün 6.900 lirayı konuşuyoruz. Aylık bazda 500–600 liralık artışın devam ettiğini görüyoruz.

ALTINDA SAVAŞ GÖLGESİ Yıl sonuna kadar her ay farklı enstrümanlarda manipülasyon devam edecek. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli al-sat mantığından uzak durması gerekiyor. 2026 yılı, paradan para kazanma yılı değil; parasını koruyabilenin kazandığı bir yıl olacak. Yatırımcılar: -Uzun vadeli bir strateji belirlemeli, -Fiyata değil miktara odaklanmalı, -Sabırlı olmalı. Eskiden olduğu gibi “düşerken alırız, yükselirken satarız” dönemi bitti. Bunun kabullenilmesi gerekiyor."

Yorumlar

KUYUMCU ABİ ENTEL BİRİ BU

Çok karizma bir ama çoğu söylediğinin tersi olmuş, abi çok sosyal medyada ve Kuyumculuk yapan biri, ama çok sıkıcı biri değil...
