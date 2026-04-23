Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İsrail isyanı: Çok büyük bir skandal

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, üye ülkelerin Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı askıya alamamasına sert tepki gösterdi. AP Sol Grup'tan Marc Botenga, "AB'nin kendi prensiplerine sahip çıkmaması çok büyük bir skandal" derken AP milletvekili Rudi Kennes de "Bu gerçekten büyük bir skandaldır ve yaşananlardan dolayı utanmaları gerekir. Çünkü sadece bugün uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda Avrupa'daki gelecek nesillerin de omuzlarına bugün yaşananların sorumluluğunu yüklüyorlar" ifadelerini kullandı.