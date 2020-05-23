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Yunanistan bu haberle çalkalanıyor: Türkiye toprağımızı işgal etti, Miçotakis tırstı

2020-05-23 19:01:41
Yunanistan bu haberle çalkalanıyor: Türkiye toprağımızı işgal etti, Miçotakis tırstı

İngiliz basını, Türk birliklerinin Yunan toprağını işgal ettiğini iddia etti. Yunanistan’da ana akım medya habere sansür uygulayınca meydan faşistlere kaldı. Sosyal medyada büyüyen mesele sonrası Dışişleri Bakanı Dendias “Birkaç metre için gerginliğe gerek yok” dedi ancak resmi açıklamada bu kez iddialar yalanlandı. Yunan halkı, “Miçotakis Türkler’i görünce tırstı ve kıvırdı” yorumları yapıyor.

#1
Foto - Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz çıkaracak bir haber bu defa İngiliz basınından geldi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kriz çıkaracak bir haber bu defa İngiliz basınından geldi.

#2
Foto - The Sun gazetesi, Türkiye’nin, sınırın Yunanistan tarafında kaldığını iddia ettiği 16 dönümlük alanı işgal ettiğini yazdı.

The Sun gazetesi, Türkiye’nin, sınırın Yunanistan tarafında kaldığını iddia ettiği 16 dönümlük alanı işgal ettiğini yazdı.

#3
Foto - Bu gelişme ana akım Yunan medyasında sansürlenirken, aşırı sağcı sitelerde çok sert paylaşımlar yapıldı ve mesele sosyal medyada büyüdü.

Bu gelişme ana akım Yunan medyasında sansürlenirken, aşırı sağcı sitelerde çok sert paylaşımlar yapıldı ve mesele sosyal medyada büyüdü.

#4
Foto - “HALA KOLTUĞUNUZDA OTURUYORSUNUZ”

“HALA KOLTUĞUNUZDA OTURUYORSUNUZ”

#5
Foto - Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a “Türkler topraklarımızı işgal etti ve hala koltuğunuzda oturuyorsunuz.” şeklinde eleştiriler getirilmeye başlandı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’a “Türkler topraklarımızı işgal etti ve hala koltuğunuzda oturuyorsunuz.” şeklinde eleştiriler getirilmeye başlandı.

#6
Foto - Konuyla ilgili bugün basına açıklama yapan Dendias, “Birkaç metrelik alan için gerginlik çıkaracak değiliz.” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili bugün basına açıklama yapan Dendias, “Birkaç metrelik alan için gerginlik çıkaracak değiliz.” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Bu ifadeler aşırı sağcıları ve ana muhalefet partisi sol görüşlü SYRİZA’yı daha da hiddetlendirdi.

Bu ifadeler aşırı sağcıları ve ana muhalefet partisi sol görüşlü SYRİZA’yı daha da hiddetlendirdi.

#8
Foto - SOSYAL MEDYANIN HEDEFİ OLDU

SOSYAL MEDYANIN HEDEFİ OLDU

#9
Foto - Türk sınır birliklerinin işgal ettiğinin öne sürüldüğü 16 dönümlük arazi, Meriç nehrinin yükselmesiyle sular altında kalan, nehir çekildiğinde de gün yüzüne çıkan bir alanı kapsıyor.

Türk sınır birliklerinin işgal ettiğinin öne sürüldüğü 16 dönümlük arazi, Meriç nehrinin yükselmesiyle sular altında kalan, nehir çekildiğinde de gün yüzüne çıkan bir alanı kapsıyor.

#10
Foto - Nikos Dendias’ın “Birkaç metrelik alan” ifadesi sonrası sosyal medyada “Kararlı Yunan ordusu, çaresiz göçmenleri püskürterek tarih yazdı. Ancak sınırlarımızı işgal eden Türk Özel Kuvvetleri birliklerini ‘Birkaç metre için gerginlik olmaz’ diye selamladı” eleştirileri dalga dalga yayıldı.

Nikos Dendias’ın “Birkaç metrelik alan” ifadesi sonrası sosyal medyada “Kararlı Yunan ordusu, çaresiz göçmenleri püskürterek tarih yazdı. Ancak sınırlarımızı işgal eden Türk Özel Kuvvetleri birliklerini ‘Birkaç metre için gerginlik olmaz’ diye selamladı” eleştirileri dalga dalga yayıldı.

#11
Foto - Bunun üzerine Yunan Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bunun üzerine Yunan Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kaldı.

#12
Foto - AÇIKLAMADA HALKA FIRÇA ATILDI

AÇIKLAMADA HALKA FIRÇA ATILDI

#13
Foto - Öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

#14
Foto -

"Topraklarımız için hiçbir yabancı ordu birimi bulunmamaktadır."

#15
Foto -

"Ülkenin hükümet kaynakları dururken sahte haberler üreten aşırı sağcı sitelere inananlara itibar edilmemeli"

#16
Foto - Yunan Dışişleri’nin açıklaması halkı tatmin etmedi.

Yunan Dışişleri’nin açıklaması halkı tatmin etmedi.

#17
Foto - “Mültecilere karşı coşan Başbakan Miçotakis, karşısında Türkler’i görünce tırstı ve kıvırdı” şeklinde eleştiriler artarak devam ediyor. Kaynak: Diriliş Postası

“Mültecilere karşı coşan Başbakan Miçotakis, karşısında Türkler’i görünce tırstı ve kıvırdı” şeklinde eleştiriler artarak devam ediyor. Kaynak: Diriliş Postası

#18
Foto -

#19
Foto -

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