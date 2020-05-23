2020-05-23 19:01:41 Yunanistan bu haberle çalkalanıyor: Türkiye toprağımızı işgal etti, Miçotakis tırstı
İngiliz basını, Türk birliklerinin Yunan toprağını işgal ettiğini iddia etti. Yunanistan’da ana akım medya habere sansür uygulayınca meydan faşistlere kaldı. Sosyal medyada büyüyen mesele sonrası Dışişleri Bakanı Dendias “Birkaç metre için gerginliğe gerek yok” dedi ancak resmi açıklamada bu kez iddialar yalanlandı. Yunan halkı, “Miçotakis Türkler’i görünce tırstı ve kıvırdı” yorumları yapıyor.