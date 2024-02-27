Yunan profesörden İstanbul uyarısı!

'YUNANİSTAN'I ETKİLEYEBİLİR DE ETKİLEMEYEBİLİR DE' Söz konusu fayın Yunanistan anakarasına değil, ancak Ege Denizi'nde bir izdüşümü olduğunu dile getiren Lekkas İstanbul'da yaşanması muhtemel bir depremin Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceğini sorusuna ise şu cümlelerle yanıt verdi:Evet, 1999'da depremin doğrudan etkisi vardı ve Türkiye'deki depremden 20 gün sonra Yunanistan'da Atina'da bir deprem oldu. Ancak şimdi korelasyon tam ve iki yönlü değil, zira depremin ne zaman olacağını, dinamik ve geometrik olarak hangi özelliklere sahip olacağını görmemiz gerekiyor. Böylece Yunanistan'ı etkileyip etkilemeyeceğini görebiliriz. Etkileyebilir de etkilemeyebilir de ama bunu depreme bağlı olarak göreceğiz.