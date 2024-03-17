2024-03-17 21:46:07 Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'
Türkiye, son yıllarda savunma sanayii alanında önemli adımlar atarak, yerli ve milli üretim silahlarını uluslararası arenada başarıyla tanıttı. İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi yeni nesil teknolojiler, Türkiye'nin askeri gücünü artıran ana unsurlar arasında yer alıyor. Bu başarılar, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda güçlü bir konuma gelmesini sağladı.