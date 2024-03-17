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Teknoloji-Bilişim
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Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

2024-03-17 21:46:07
Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye, son yıllarda savunma sanayii alanında önemli adımlar atarak, yerli ve milli üretim silahlarını uluslararası arenada başarıyla tanıttı. İnsansız Hava Araçları (İHA), Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi yeni nesil teknolojiler, Türkiye'nin askeri gücünü artıran ana unsurlar arasında yer alıyor. Bu başarılar, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda güçlü bir konuma gelmesini sağladı.

#1
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii ile askeri gücünü katladı. Yunan basını da Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarını kaleme aldı. İHA, SİHA ve KAAN'ın savaş alanlarına damga vurduğunu belirten Yunan In.gr, "Türkiye'nin NATO'ya katılımının devam etmesi ittifakın güvenlik çıkarları açısından öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla destan yazdı. İHA ve SİHA'ların yanı sıra Milli Muharip Uçak KAAN'ın da envantere eklenmesiyle askeri gücünü katladı. Yunan basını da Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarını kaleme aldı. Türkiye'nin savunma sanayiinde yaptığı atılımları mercek altına alan Yunan In.gr, dikkat çeken bir analize imza attı.

#3
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

'Türkiye'nin savunma sanayii üretimi askeri gücünü defalarca ortaya koydu' ifadelerini kullanan In.gr, Baykar'ın ürettiği SİHA'lara dikkat çekerek Türkiye'nin yeni bir dönem başlattığını vurguladı.

#4
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Analizde 'Türk üretici Baykar'ın ürünü olan Bayraktar-TB2 insansız hava aracı, 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

#5
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Ukrayna'da işgalci Rus ordusuna karşı yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışma Azerbaycan için oyunun kurallarını değiştiren bir olay oldu.

#6
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Suriye, Kuzey Irak ve Libya savaş alanlarına damgasını vurdu' ifadeleri yer aldı.

#7
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Bayraktar-TB2'leri Türkiye için bir ihracat başarı öyküsü olarak değerlendiren In.gr artık NATO üyesi ülkelerin de bu silahı almak için talepte bulduğunu yazdı.

#8
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

"Kısacası TB2, Türkiye savunma sanayisinde yeni bir dönemin en görünür işaretidir."

#9
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye'nin silah sistemlerine olan talep, Türkiye'nin uluslararası silah pazarlarında giderek daha önemli bir oyuncu olarak görüldüğünü gösteriyor" diyen Yunan gazete bunun da Ankara'nın küresel dış ve savunma politikasındaki stratejik konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

#10
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın verdiği röportajdaki 'Türkiye ve Yunanistan'ın 1980'de nerede olduğuna, bizim ve Türkiye'nin bugün 2024'te nerede olduğumuza bakmamız gerekiyor.

#11
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye ileriye doğru atılımlar yaparken, bizim geriye doğru adımlarımız var' sözlerini de hatırlattı.

#12
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

"Dendias'ın değerlendirmesi sadece doğru değil, aynı zamanda aydınlatıcıdır. 2022 yılında ilk kez dört Türk şirketi (Baykar, Aselsan, TAI ve Roketsan) en büyük 100 uluslararası silah üreticisi arasında yer aldı.

#13
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Hem yerli hem de yabancı toplam silah satışlarından elde edilen toplam gelir, 2021'e göre " artışla 5,5 milyar ABD dolarına ulaştı. SIPRI'nin sıralamasında hiçbir Yunan şirketi yer almıyor" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Stratejik özerkliğe ulaşma hedefinin, Türk savunma sanayisinin giderek daha belirgin bir özelliği haline geldiğini belirten In.gr, "Ankara yurt dışından tedariki sınırlandırırken yerel üretim kapasitesine odaklanıyor. Ülkenin yabancı ortaklara bağımlılığını azaltma çabası yalnızca teknolojik, lojistik ve inşaat düzeyini ilgilendirmiyor, aynı zamanda stratejik yaklaşımın bir parçası.

#15
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye'nin NATO ortakları açısından bu yeniden düzenleme, Ankara ile savunma iş birliğinin ilerletilmesi açısından stratejik zorluklar doğurmaktadır" ifadelerini kaleme aldı.

#16
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye'nin NATO'da bulunmasının güvenlik açısından önem taşıdığını da belirten gazetede "Türkiye'nin drone ihracat başarısı, Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda F-16 jetlerinin satışına onay vermesi ve Eurofighter jetlerinin Almanya ve İtalya tarafından satılması ihtimali sadece gelişmiş silah sistemleriyle ilgili değil. Bu sadece ticari işlemler de değil.

#17
Foto - Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Gelişmeler, NATO'nun birlikte çalışabilirliği, yani Türkiye'nin İttifak'ın askeri-endüstriyel sistemlerinde kalması açısından daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir. Bu, Yunanistan da dahil olmak üzere hem maliyetleri hem de potansiyel fırsatları beraberinde getiriyor. Türkiye'nin NATO'ya katılımının devam etmesi İttifak'ın güvenlik çıkarları açısından merkezi öneme sahiptir" ifadelerini kaleme aldı.

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