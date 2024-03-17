Yunan medyasının ağzından salyalar akıyor! 'Savaş alanlarına damga vuracak'

Türkiye'nin NATO'da bulunmasının güvenlik açısından önem taşıdığını da belirten gazetede "Türkiye'nin drone ihracat başarısı, Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda F-16 jetlerinin satışına onay vermesi ve Eurofighter jetlerinin Almanya ve İtalya tarafından satılması ihtimali sadece gelişmiş silah sistemleriyle ilgili değil. Bu sadece ticari işlemler de değil.