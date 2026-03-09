Yunan isim duyurdu: Savaş Türkiye'ye yaradı, orası para basmaya başladı
Yunan gazeteci Vana Stellou, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın Türkiye'ye yaradığını ve kritik noktanın resmen para basmaya başladığını öne sürdü.
SLPRESS, "Savaş, İstanbul Havalimanına yarıyor. İstanbul, Körfez’deki krizden en çok kazananlardan biri" başlıklı bir analiz yayımladı. X'ten Hermes'in aktardığı haberin detayları şu şekilde:
BBC raporuna dayandırılan habere göre, jeopolitik gerilimler ve Orta Doğudaki çatışmalar (özellikle İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları sonrası hava sahası kapanmaları) devam ederse, uluslararası havacılık sektörü daha derin yapısal değişikliklere sürüklenebilir.
Bu senaryoda İstanbul yeni bir hub olarak daha da önem kazanabilir. İstanbul Havalimanının genişleme planları (9 piste çıkarma) zaten bu tür fırsatlara hazır konumda.
Flightradar24 verileri de bunu doğruluyor: Azerbaycan’ın kuzey hava sahasında yaklaşık 100 km genişliğinde yoğun bir uçuş şeridi oluşmuş durumda.
Buna karşılık ülkenin güney kesimi ve kuzey İran üzerindeki uçuşlar neredeyse tamamen durmuş; havayolları İran, Irak ve Körfez hava sahalarını bypass ederek kuzey koridoru (Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan üzerinden) veya güney rotaları (Suudi Arabistan, Mısır, Umman) kullanıyor.
Bu daralma, İstanbul’u transit noktası olarak öne çıkarıyor. Birçok uçak (örneğin Emirates ve Qatar Airways’e ait olanlar) iniş yapamayınca İstanbul’da toplanıyor.
