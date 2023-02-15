Depremin 2. gününde ise Yunan kanalı ERT'de canlı yayın açılışı 'Ben seni sevdiğimi' şarkısı ile yapılmış ve Türkiye'deki felaketten kareler gösterilmişti. Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler Tüm bu gelişmeler ışığında ise Bakan Çavuşoğlu dün yaptığı basın toplantısında 'Yunanistan ile yeni bir sayfa açmış olduk' ifadelerine yer verdi. Nitekim Çavuşoğlu, Dendias'ın Türkiye'ye geldiği sırada da Çavuşoğlu, konuşmasında, 'Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk.' ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu'nun bu sözleri Yunan basınında da geniş bir yer buldu. Yunan gazetesi Kathimerini, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye'ye ile yeni bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Ardından da bir Yunan görevlisinin Türk kızını kurtardığı bir görselin sosyal medyada yayımlandığına dikkat çeken gazete, 'Bu fotoğrafı paylaşarak kripto para üzerinden depremzedelere yardım bağışı toplanıyor. Ancak bu paralar dolandırıcılık ve cinsel istismar hesaplarına gidiyor' diyerek uyarıda bulundu. Dolandırıcılıkların sosyal medya platformu TikTok'ta da oldukça aktif olduğunu ifade eden gazete 'Türkiye'ye yardım edelim' gibisinden ifadelere sahip videolardaki yardım taleplerinin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini ifade etti.