  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

2023-02-15 11:53:56
Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ikiz depremlerin ardından Yunanistan ile Türkiye ilişkileri farklı bir boyuta taşındı. Yunanistan'ın yardıma koştuğunu ve yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerini manşetine taşıyan Yunan gazetesi Kathimerini, Türkiye'ye yardım kampanyası adı altında yapılan dolandırıcılıklara dikkat çekerek "Deprem gezegeni resmen dondurdu. Bu süreçte yardım için açılan sahte hesaplara dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.

#1
Foto - Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Kahramanmaraş merkez üssü olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından Türkiye'de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Felaketin ardından 9 gün geçmesine rağmen enkazdan halen gelen sesler insanlara umut oluyor. Depremle birlikte uluslararası alanda hemen hemen her ülke Türkiye'ye yardım gönderdi. Bunlardan biri de Yunanistan oldu. Yunanistan'dan bir arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Türkiye'ye geldi. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Dendias, depremleri 'tamamen yıkıcı' olarak değerlendirdi.

#2
Foto - Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Depremin 2. gününde ise Yunan kanalı ERT'de canlı yayın açılışı 'Ben seni sevdiğimi' şarkısı ile yapılmış ve Türkiye'deki felaketten kareler gösterilmişti. Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler Tüm bu gelişmeler ışığında ise Bakan Çavuşoğlu dün yaptığı basın toplantısında 'Yunanistan ile yeni bir sayfa açmış olduk' ifadelerine yer verdi. Nitekim Çavuşoğlu, Dendias'ın Türkiye'ye geldiği sırada da Çavuşoğlu, konuşmasında, 'Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk.' ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu'nun bu sözleri Yunan basınında da geniş bir yer buldu. Yunan gazetesi Kathimerini, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye'ye ile yeni bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Ardından da bir Yunan görevlisinin Türk kızını kurtardığı bir görselin sosyal medyada yayımlandığına dikkat çeken gazete, 'Bu fotoğrafı paylaşarak kripto para üzerinden depremzedelere yardım bağışı toplanıyor. Ancak bu paralar dolandırıcılık ve cinsel istismar hesaplarına gidiyor' diyerek uyarıda bulundu. Dolandırıcılıkların sosyal medya platformu TikTok'ta da oldukça aktif olduğunu ifade eden gazete 'Türkiye'ye yardım edelim' gibisinden ifadelere sahip videolardaki yardım taleplerinin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini ifade etti.

#3
Foto - Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Depremin 2. gününde ise Yunan kanalı ERT'de canlı yayın açılışı 'Ben seni sevdiğimi' şarkısı ile yapılmış ve Türkiye'deki felaketten kareler gösterilmişti. Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler Tüm bu gelişmeler ışığında ise Bakan Çavuşoğlu dün yaptığı basın toplantısında 'Yunanistan ile yeni bir sayfa açmış olduk' ifadelerine yer verdi. Nitekim Çavuşoğlu, Dendias'ın Türkiye'ye geldiği sırada da Çavuşoğlu, konuşmasında, 'Ülkeler arasında sorunlar olabilir. Yunanistan ile bir süredir çözülmemiş sorunlarımız var. Bazen gerginlikler görüyoruz ama biz her zaman zor zamanlarda bir araya gelen iki ülke olduk.' ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu'nun bu sözleri Yunan basınında da geniş bir yer buldu. Yunan gazetesi Kathimerini, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından Türkiye'ye ile yeni bir başlangıç yapıldığını ifade etti. Ardından da bir Yunan görevlisinin Türk kızını kurtardığı bir görselin sosyal medyada yayımlandığına dikkat çeken gazete, 'Bu fotoğrafı paylaşarak kripto para üzerinden depremzedelere yardım bağışı toplanıyor. Ancak bu paralar dolandırıcılık ve cinsel istismar hesaplarına gidiyor' diyerek uyarıda bulundu.

#4
Foto - Yunan basınından çarpıcı analiz: Deprem tüm gezegeni dondurdu! Ciddi bir tehlikeye dikkat çektiler

Dolandırıcılıkların sosyal medya platformu TikTok'ta da oldukça aktif olduğunu ifade eden gazete 'Türkiye'ye yardım edelim' gibisinden ifadelere sahip videolardaki yardım taleplerinin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner... Dikkat çeken Türkiye depremi haberi!
Aktüel

Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner... Dikkat çeken Türkiye depremi haberi!

Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere ilk etapta..
Hüda Par Başkanı Yapıcıoğlu deprem bölgesinde konuştu!
Siyaset

Hüda Par Başkanı Yapıcıoğlu deprem bölgesinde konuştu!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la deprem çalışmaları hakkında görüşer..
AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir neye uğradığını şaşırdı
Gündem

AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir neye uğradığını şaşırdı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 il büyük yıkıma uğradı...
Putin'den Türkiye'deki Kahramanmaraş depremlerine ilişkin açıklama! Gündem oldu: Yasal işlem çağrısı
Gündem

Putin'den Türkiye'deki Kahramanmaraş depremlerine ilişkin açıklama! Gündem oldu: Yasal işlem çağrısı

Putin, Türkiye'deki depremlerde yıkılan binalara atıfta bulunarak, ülkesindeki inşaat çalışmaları için çarpıcı uyarılarda bulundu. Putin'den..
209. saatte kurtarılan Fatma'nın ilk hareketi tüyleri diken diken etti!
Gündem

209. saatte kurtarılan Fatma'nın ilk hareketi tüyleri diken diken etti!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da enkaz altından 209 saat sonra kurtarılan Fatma, şehadet parmağını kaldırarak kelime-..
İsviçre Basel- Trabzonspor maçında tezahürat yapılmayacak! Dikkat çeken Türkiye depremi kararı
Spor

İsviçre Basel- Trabzonspor maçında tezahürat yapılmayacak! Dikkat çeken Türkiye depremi kararı

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23