Yunan basını duyurdu: Türk İHA'sının düşürülmesi sonrası kulaklarına inanamadılar

Türk İnsansız Hava Aracının düşürülmesi, Amerikalılar tarafından özellikle kritik olarak nitelendirilen ve “İsveç girene (NATO) kadar hiçbir şeyin ters gitmemesini sağlamak için” çaba gösterilen bir dönemde Washington ile Ankara arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirdi. Artık Erdoğan’ın, özellikle Kürtler açısından, hem İsveç’ten hem de ABD’den başka meseleleri gündeme getirmeye başlaması ihtimalini göz ardı etmiyorlar, ancak bu ülkeler, bilgi sahibi güvenilir kaynaklar olarak herhangi bir taviz vermek zorunda değiller. Edinilen bilgiye göre, Amerikan başkenti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın “üçüncü taraflara” kuzeydoğu Suriye’de PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlara karışmamaları yönündeki uyarılarından derin rahatsızlık duydu.