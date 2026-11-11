  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgeden en sıcak haber geldi: Türkiye uyarmıştı, Fransız gemisi hareket etti İsmail Saymaz hakkında şaşırtan “fon” kararı! “Bunu beklemiyordum” diyerek duyurdu İşte Türkiye’nin en zengin ilçeleri: Zirvedeki yer herkesi ters köşe yaptı Türkiye ile Suudi Arabistan’dan çok konuşulacak hamle: Dev anlaşma resmen imzalandı Dünyaya duyurdular: Türkiye bize petrol karşılığında su verecek Bonservisi belli oldu! Gündemden hiç düşmeyen Amedspor’dan tarihi transfer Merkez Bankası’ndan kritik karar: Dev şirketin fişi sessiz sedasız çekildi Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı! Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu: Ömrümü verdiğim mücadelede dayak yemek zoruma gidiyor Kapış kapış gidiyor! 600 bin TL’ye sıfır araba fırsatı: İşte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller
Otomotiv
7
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

COP31 İklim Zirvesi'nin mobilite ortağı olan Togg'u gören yabancı diplomatlar ve gazeteciler şaşkına döndü. Yabancılar, "Türkiye bunu nasıl başardı?" sorusunu sormaya başladı.

1
#1
Foto - Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Togg küresel sahneye çıktı. Togg, aynı zamanda Start-up Zone ana sahne sponsorluğuyla zirvede teknoloji ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek veriyor. Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, COP31'de şirketin iklim hedefini ve zirvedeki çalışmalarını anlattı.

#2
Foto - Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Karakaş, Gemlik'teki Togg Fabrikası'nın bir teknoloji üssü olduğunu vurgularken "2035 yılında karbon nötr olma hedefimiz var. Bunu ilk günden itibaren böyle kurguladık" dedi. Togg CEO'su, gelecek planlarını yaparken yarını değil, yarından sonrasını düşündüklerini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Karakaş'ın verdiği bilgilere göre Togg'un Gemlik'teki üretim üssü bugün tamamen kağıtsız, dijital bir fabrika olarak çalışıyor. Aynı yaklaşım tedarik zincirinde de geçerli. Şirket, karbon emisyonlarını takip edip doğrulayabilecek bir altyapıya sahip, bu süreci yapay zekayla yönlendirebiliyor. Şirketten yapılan açıklamalar da bunu gösteriyor. Bugün yollarda 130 bine yaklaşan Togg akıllı cihazı var, bunlarla 600 bin tona varan karbondioksit emisyonunun önüne geçildi

#4
Foto - Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Togg CEO'su Karakaş, COP31'in önemine dikkat çekti, "Bu işe tamamıyla inandığımız için ilk başından itibaren burada olmamız gerektiğine inandık" dedi. Karakaş, bundan sonra neler yapabileceklerini de burada gösterdiklerini sözlerine ekledi. Togg zirvede yalnızca akıllı cihazlarını değil, dijital deneyimlerini ve ülke geneline yayılan hızlı şarj hizmetlerini de sergiliyor. Ziyaretçiler bunları oyunlaştırılmış örneklerle deneyimleyebiliyor.

#5
Foto - Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Uluslararası katılımcıların ilgisi sorulduğunda Karakaş, konuya biraz duygusal baktığını söyledi "Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var." Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü de Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntısıyla öğrenmek istiyor.

#6
Foto - Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ben

Vay be demek millet şoka girdi, Türkiye bunu nasıl başardı diye , vay anasını sayın seyirciler

Abdullah

Bu ülkeler TOGG'dan daha iyi araçlar yapan ülkeler. Neden Türkiye bu ülkelerin icat ettiği teknolojiyi kullandı diye şaşırsın? TOGG'da yerli ne var da şaşıracaklar?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı
Gündem

Feridun Sinirlioğlu Yunanistan'ı derinden salladı

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu, Yunanistan'ı rezil etti. Sinirlioğlu'nun çıkışı..
İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler: 450 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dün gece yapılan huzur uygulaması kapsamında 450 kişiyi gözaltına aldı.
Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!
Gündem

Çerçioğlu'nun danışmanı ile AYSERA yöneticisinin hapis cezaları kesinleşti!

Aydın Büyükşehir Belediyesi iştiraki AYSERA A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Canyurt ve belediye başkanı danışmanı Erkan Karaarslan hakk..
COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!
Gündem

COP31’de stratejik temas! Bakan Uraloğlu Uluslararası Denizcilik Örgütü ile masaya oturdu: Yeşil ve güvenli denizcilik mesajı!

Antalya’da tüm hızıyla devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), ulaştırma ve küresel lojistik alanında da kritik..
Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor
Gündem

Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konf..
2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu
Yerel

2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması nedeniyle evde mahsur kalan 2 yaşındaki U.K., itfaiye ekiplerinin müdahale..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23