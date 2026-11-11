Türkiye'nin yerli otomobili Togg şoka soktu: Bunu nasıl yaptılar

Uluslararası katılımcıların ilgisi sorulduğunda Karakaş, konuya biraz duygusal baktığını söyledi "Gördüğümüz kadarıyla her şeyden önce bir merak var. Bilmeyenler açısından bir şaşırma var." Karakaş'a göre ziyaretçilerin bir bölümü de Türkiye'nin bu kadar kısa sürede böyle bir sistemi nasıl kurduğunu ayrıntısıyla öğrenmek istiyor.