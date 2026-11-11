Türkiye genelinde 150'den fazla şubesi bulunyordu: Ünlü tatlıcı konkordato ilanetti
Türkiye genelinde 150'den fazla şubesi bulunan ünlü tatlıcıdan kötü haber geldi. Dev marka bir anda konkordato ilan etti. İşte detaylar...
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Türkiye genelinde 150'den fazla şubesi bulunan ünlü tatlıcıdan kötü haber geldi. Dev marka bir anda konkordato ilan etti. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, temelleri Sefer Usta (Sefer Urlulu) tarafından İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 1938 yılında atılan, bugün Türkiye’nin 45 ilinde ve Azerbaycan, Irak gibi ülkelerdeki mağazalarıyla hizmet veren Özsüt, konkordato ilan etti.
Daha önce ekonomik baskıların ve artan işletme giderlerinin sürdürülemez bir noktaya gelmesi nedeniyle şirketin gözbebeği Alsancak'tan bulunan yeni nesil konsepti mağazası Özsüt Select’i kapatması ve ardından fabrika ile mağaza çalışanlarına maaşını ödeyememesi ile gündeme gelen iş insanı İbrahim Urlulu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu STP Gıda, konkordato talebiyle mahkemeye başvuruda bulundu.
İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, İzmir'in 88 yıllık tatlı markasının sahibi STP Gıda ve İbrahim Urlulu için 5 Kasım 2026 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Konkordato süreci incelemesi için mahkeme STP Gıda şirketine Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gülay Aydın ve gıda mühendisi Fatımetül Azime Ahi, iş insanı İbrahim Urlulu'ya Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi. Mahkeme, davacılar yönünden ihtiyati tedbir kararı verirken, duruşmanın 22 Ocak 2027 tarihinde saat 14: 30'da yapılmasına karar verdi.
Bugün Türkiye’nin 45 ilinde 150'nin üzerinde şubesiyle hizmet veren, Azerbaycan ve Irak gibi yurt dışı yatırımlarıyla da adını duyuran marka, başlangıçta sadece yoğurt ve kaymak satışı ile yola çıktı. Ardından Osmanlı saray mutfağından gelen tariflerle kazandibi gibi geleneksel sütlü tatlıları sektöre kazandıran marka, 1991 yılında Alsancak’ta açtığı ilk şubenin ardından 1996’da franchising sistemine geçerek hızla büyüdü.
2014'te Özsüt'ün Sahibi İbrahim Urlulu, STP Gıda'nın yüzde 70 hissesini, Lübnan asıllı işadamı Mustafa Aşur’a ait Lüksemburg merkezliInfinity Invest Holding'e sattı. Kemalpaşa’daki 11 bin 500 metrekarelik modern tesislerinde günlük üretim ve dağıtım ağını kuran şirket, 2019 yılında İbrahim Urlulu tarafından yeniden satın alındı.
Köklü geçmişi ve geniş ağıyla İzmir simgesi olan Özsüt’te konkordato süreci mağazalardaki daralma ile gündeme geldi. Marka, Ekim 2021 tarihinde yeni nesil konsept mağazası Özsüt Select’in ilk şubesini İzmir’in kalbi Alsancak semtinde 5 milyon TL’lik dev bir yatırımla hizmete açmıştı.
Geniş ürün yelpazesi, şık tasarımı ve özel sunumlarıyla kısa sürede bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelen ve 5 yıllık süreçte yoğun müşteri trafiğiyle büyük işler yapan şube, şirketin içine girdiği finansal kriz sonucu 11 Eylül'de kapandı.
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