Ve flaş karar alındı! İki katılım bankası resmen birleşti
Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın bütün hisselerini devralarak pay devir işlemlerini resmen sonuçlandırdı.
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Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın bütün hisselerini devralarak pay devir işlemlerini resmen sonuçlandırdı.
Kamu sermayeli katılım finans kurumlarını tek çatı altında toplamak amacıyla başlatılan yasal ve düzenleyici süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte önemli bir eşik geride bırakıldı. Bu dev birleşmeyle birlikte katılım finans ekosisteminin kapasitesinin ve finansal piyasalardaki rekabet gücünün katbekat artırılması hedefleniyor.
Türkiye Varlık Fonu'nun internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, TVF 7 Ekim 2026 tarihli açıklamasında duyurulan pay devir sözleşmeleri kapsamında, ilgili yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı.
Bu adımla, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında toplanması yönünde başlatılan işlemlerde önemli bir süreç tamamlandı. Bu birleşmeyle birlikte katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, finansal piyasalar içindeki paylarının büyütülmesi hedefleniyor.
Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların derinleşmesine ve katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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