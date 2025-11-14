Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?
Türkiye, Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan ve 20 askerin şehit olduğu "C130" tipi askeri kargo uçağı kazasının derin üzüntüsünü yaşarken, Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan 'günün fotoğrafı' başlıklı paylaşım büyük tepkilere yol açtı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a nota verdi. Gelişme sonrası paylaşım silindi. Taziye mesajı paylaşımı ise Yunan basınını rahatsız etti.