Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

Türkiye, Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan ve 20 askerin şehit olduğu "C130" tipi askeri kargo uçağı kazasının derin üzüntüsünü yaşarken, Yunan Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan 'günün fotoğrafı' başlıklı paylaşım büyük tepkilere yol açtı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a nota verdi. Gelişme sonrası paylaşım silindi. Taziye mesajı paylaşımı ise Yunan basınını rahatsız etti.

#1
Foto - Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

News Break, "Hava Kuvvetleri tarafından gönderi silme konusunda önemli bir sorun" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde paylaşımın neden silindiği sorgulandı. İşte haberin detayları...

#2
Foto - Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından bir paylaşımın silinmesiyle ciddi bir olay yaşandı. Silinen tartışmalı paylaşımda Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 yer alırken, Türkler bu eylemi Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk nakliye uçağının alay konusu edilmesi olarak değerlendirdi.

#3
Foto - Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

Kısa bir süre sonra Hava Kuvvetleri'nin yazısı kaldırılıp yerine Yunan Hava Kuvvetleri'nin bir taziye mektubu yüklendi.

#4
Foto - Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

Bu çok ciddi bir konu. Yunan Hava Kuvvetleri, Türk tehditleri üzerine ne zamandan beri bir paylaşımı sildi? Bu, henüz yapılmamış ikna edici açıklamalar gerektiriyor.

#5
Foto - Yunan basından Türkiye tepkisi: Paylaşımı neden sildiniz?

Unutmayalım ki düşen Türk nakliye uçağı, barışı koruma görevi için değil, Ermenilerin Karabağ'da katledilmesini Azerbaycanlılarla birlikte kutlamak için bölgeye gitmişti.

