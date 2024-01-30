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Dünya
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Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

2024-01-30 02:41:56
Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Yunanistan'ın ABD'den alacağı F-35 savaş uçaklarına onayın çıkması sonrası hükümet cephesinden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

5. nesil savaş uçağı F-35'i elde etmeyi başaran Yunanistan'da hükümet cephesinde büyük bir sevinç var.

#2
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, “Ülkemiz süper silaha kavuştu. Kongre’nin Türkiye ile anlaşmayı onaylamaya devam edip etmeyeceği konusunda şüpheler var.” Dedi.

#3
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, ERT’de “Haber Odası” programına katıldı ve gazeteciler Giorgos Siadimas ve Stella Papamichail ile göç akışları hakkında konuştu. Aynı zamanda F-35 savaş uçaklarının teminine ilişkin gelişmeleri de değerlendirdi.

#4
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Başbakan Miçotakis’in 40 adet F-35 savaş uçağı satın alınacağına ilişkin açıklaması, Amerikan F-16’larının Türkiye’den temini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren Keridis, “Ülkemiz süper silaha kavuştu. Kongre’nin Türkiye ile anlaşmayı onaylamaya devam edip etmeyeceği konusunda şüpheler var” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Bakan Dimitris Keridis şunları dile getirdi:

#6
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Bu satın alım Silahlı Kuvvetler alanında gerçek bir devrimdir.

#7
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Bu son teknoloji ürünü bir silahtır ve performans göstermesi için çok fazla değişmesi gereken şeyler var. Büyük bir yeniden yapılanma ve elektronik savaşa vurgu yapılması gerekiyor.

#8
Foto - Yunan Bakan: Süper silaha kavuştuk

Bu noktada Silahlı Kuvvetlerin yeni döneme geçişini simgeleyen yeni Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis’in seçimi çok önemli. Açıkçası, olmak istediğimiz yere ulaştığımızı söyleyebilmek için daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Bu devam eden bir çabadır.

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