Yumurta kabuğunun hiç duymadığınız 6 faydası: Her şeyi yapabiliriz! Sık sık yiyin, bakın ne ilgisi var!

Yumurta Kabuğunun Faydaları! Diş Sağlığını Korur. Kemik Erimesini Önler. Cilt Hücrelerini Yeniler. Güçlü Kalsiyum Takviyesi. Saçları Besler. Ciltte Oluşan Tahrişi İyileştirir. Kullanıldıktan sonra çöpe atılan yumurta kabuğu, sandığınızdan daha başka özelliklere sahiptir. Üç ayrı katmanı olan bu kabukların her bir katmanı vitamin içermektedir. Kireçli ve tebeşir gibi görünen bir katmanı, ilaç sanayisinde sıkça kullanılır. Bir kısmı geçirgen olan yumurta kabuğu zarı da bedeniniz için birçok etkiye sahiptir. Kabuğun dışındaki incecik kaplama da yumurtayı ve mineralleri koruma görevini üstlenir. Yumurta ile demir kaynaklarını ya da demir takviyelerini en az 2 saat arayla tüketmek emilimi artırdığı belirtildi. Şimdi bu satırlarda yumurta kabuğunun faydaları üzerine konuşalım ve yumurta kabuğu zarı hakkında bilinmeyenleri açığa çıkaralım. Gün içinde tükettiğiniz yumurtaların kabuklarından da faydalanmak için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz! Yumurta kabuğunu herhangi bir kaynatma ve temizleme işleminden geçirmeden tüketen kişilerde, Salmonella virüsü görülebilir. Bu virüs ise yumurta kabuklarında meydana gelmektedir. Bu nedenle iyi bir temizlik işleminden sonra tüketilmesi önerilir. Yumurta Kabuğunun Hiç Duymadığınız 6 Faydası! 1) Diş Sağlığını Korur Yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum olduğu için dişlerin çürümesini engeller. Sahip olduğu mineraller sayesinde ağız kokusunu önlerken, ağız içi iltihaplarına da fırsat vermez. Daha güçlü ve beyaz dişlerin oluşumunda etkisi olan yumurta kabuğu, doğru şekilde tüketildiğinde ağız ve diş sağlığı için popüler bir besin olmaktadır. 2) Kemik Erimesini Önler! Yumurta kabuğu protein ve kalsiyum içeren yapısı sayesinde, kemik sağlığını da korumaktadır. Birçok kemik onarıcı ve eklem onarıcı ilaçların içinde kullanılan yumurta kabuğu, kas ve kemik sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Kemik erimesi ya da eklem ağrısı hastalıklarında, doğal ilacınız olan yumurta kabuğu, besin değeri yönüyle iyileştirici olma özelliğini hatırlatır. 3) Cilt Hücrelerini Yeniler! Yumurta kabuğunun hücre yenilenmesinde de rolü büyüktür. Yumurta kabuğuyla hazırlanan cilt maskeleri sayesinde birçok kişi cilt hücrelerini yenileyerek daha canlı bir görünüme kavuşur. Yumurta kabuğunda bulunan vitamin ve mineraller cilt lekelerini giderme ve cildi beyazlatma etkisini gösterecektir. Cilt maskelerine eklenen yumurta kabuğu tozuyla, en doğal yolla maske uygulayabilirsiniz. Daha genç ve sağlıklı görünmek için deneyin! Yumurta kabuğunun cilde faydaları ne kadar etkili görmek için siz de 1 kaşık yumurta kabuğu, 1 kaşık yoğurt, 1 kaşık yumurta akı ve 3-4 damla limon suyunu karıştırarak renk dengeleyici ve cilt yenileyici doğal maskenizi hazırlayabilirsiniz. 4) Güçlü Kalsiyum Takviyesi! Sporcuların, yetişkinlerin ve gelişme çağında olanların gün içinde kalsiyum içeren besinleri tüketmesi gerekir. Yumurta kabuğu da güçlü kalsiyum kaynaklarından biridir. Çorba ya da yemeklere eklenen yumurta kabuğu tozu ile daha besleyici öğünler geçirmek mümkündür.