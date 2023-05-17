Yüksekova'yı sarı çiçekler sardı

Hafta sonları da gelin ve damatların buraya dış mekan fotoğraf çekimi yapmaya geldiklerine şahit oluyoruz. Keşke yılın her dönemi böyle çiçekli kalsa, biz de her gün buraya nefes almaya gelsek. Ama maalesef bu güzellikler kısa sürüyor. Umarım bu güzellikleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistleri de ilçemizde ağırlarız. Burası İsviçre Alpleri'ni aratmıyor" dedi.