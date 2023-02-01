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Yaşam
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Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

2023-02-01 23:57:12
Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde ani bastıran yoğun kar yağışı her yeri beyaza bürüdü.

#1
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

Yüksekova'da 4 gündür aralıklı devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

#2
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

Son günlerde özellikle Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra Yüksekova ve köylerinde kar etkisini sürdürüyor.

#3
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde ani bastıran yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürünürken, Cengiz Topel Caddesi ile İpekyolu Caddesi'nde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlandı.

#4
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

Öte yandan, Yüksekova Karayolları 117. Şube Şefliği, Yüksekova Belediyesi ve İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

#5
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

İşte ilçeden görüntüler...

#6
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

İşte ilçeden görüntüler...

#7
Foto - Yüksekova'da kar yağışı her yeri beyaza bürüdü

İşte ilçeden görüntüler...

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