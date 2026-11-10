Ahlaksızlık büyük tepki toplamıştı: Ruslar Türkiye'deki sınır dışı kararına karşı çıktı
Ankara'da ahlaksızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Rusya vatandaşı kadınlar sınır dışı kararına karşı çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara'da ahlaksızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Rusya vatandaşı kadınlar sınır dışı kararına karşı çıktı.
Türkiye’de kamu ahlakını ihlal ettikleri suçlamasıyla gözaltına alınan Rusya vatandaşı kadınlar, haklarında verilen idari gözetim ve sınır dışı kararlarına itiraz ediyor. Kadınları temsil eden avukat Mustafa Makinist, İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada hukuki süreç hakkında bilgi verdi.
Makinist, “Dava dosyasını incelediğimizde, polisin bu kadınların konsomasyon yaptıklarına ilişkin iddialarını doğrulayan tek bir delil bile bulunmadığını gördük.” dedi.
Avukata göre müvekkillerinin tamamı, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dansçı olarak çalışmaları için verilmiş geçerli çalışma izinlerine sahipti. Polis, kadınları gece kulübü müşterileriyle para karşılığında vakit geçirme anlamına gelen konsomasyon yapmakla suçladı. Ancak Makinist, dosyada bu faaliyeti kanıtlayan herhangi bir delil bulunmadığını belirtti. Rus kadınlar ise polise yalnızca dansçılık yaptıklarını söyledi.
Savunma, Türk makamlarının kadınların idari gözetim altına alınmasına ve sınır dışı edilmelerine ilişkin iki ayrı kararına itiraz etti. Makinist, idari gözetim kararlarına yapılan itirazlarla ilgili kararların 15 veya 16 Kasım’a kadar verilmesinin beklendiğini söyledi. Sınır dışı kararlarının iptali için açılan davaların incelenmesi ise üç ila beş ay sürebilir. Rus kadınlar halen bir geri gönderme merkezinde tutuluyor. Avukatın verdiği bilgiye göre kadınların yemek, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanıyor. Avukatları da kendileriyle her gün iletişim kuruyor. Makinist ayrıca Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcilerinin gözaltıların ilk gününde kendisiyle temasa geçtiğini ve o tarihten bu yana hukuki süreçteki gelişmeler hakkında bilgi aldığını doğruladı.
Ankara’daki gece kulüplerine 23 Ekim’de düzenlenen polis baskınlarında 34 Rus kadın gözaltına alınmıştı. Türk makamları, gözaltıların gerekçesi olarak ahlak kurallarının ve kamu güvenliğinin ihlalini gösteriyor. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, gözaltıların tüm ayrıntılarını açıklığa kavuşturmak ve vatandaşlarının tutulma koşullarını incelemek amacıyla 4 Kasım’da Türkiye’nin yetkili makamlarına resmî bir bilgi talebi gönderdi. Büyükelçilik, Rus kadınların sınır dışı edilmesine ilişkin nihai kararın verileceği duruşmanın kesin tarihi hakkında bilgi sahibi olmadığını bildirmişti.
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