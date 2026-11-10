Ahlaksızlık büyük tepki toplamıştı: Ruslar Türkiye'deki sınır dışı kararına karşı çıktı

Savunma, Türk makamlarının kadınların idari gözetim altına alınmasına ve sınır dışı edilmelerine ilişkin iki ayrı kararına itiraz etti. Makinist, idari gözetim kararlarına yapılan itirazlarla ilgili kararların 15 veya 16 Kasım’a kadar verilmesinin beklendiğini söyledi. Sınır dışı kararlarının iptali için açılan davaların incelenmesi ise üç ila beş ay sürebilir. Rus kadınlar halen bir geri gönderme merkezinde tutuluyor. Avukatın verdiği bilgiye göre kadınların yemek, barınma ve sağlık hizmetleri karşılanıyor. Avukatları da kendileriyle her gün iletişim kuruyor. Makinist ayrıca Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği temsilcilerinin gözaltıların ilk gününde kendisiyle temasa geçtiğini ve o tarihten bu yana hukuki süreçteki gelişmeler hakkında bilgi aldığını doğruladı.