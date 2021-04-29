2021-04-29 06:47:50 Yüksek bonservis bedeli olan teknik direktörler
Futbol dünyasında önemli işlere imza atan teknik adamların borservisleri futbolcuların yanında sönük kaldı.
Futbol dünyasında önemli işlere imza atan teknik adamların borservisleri futbolcuların yanında sönük kaldı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, 2014-15 sezonunda Portekizli çalıştırıcıyı 3 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Toplamda 5 buçuk sezon takımı çalıştıran Leonardo Jardim, Monaco'yu 2016-17'de Ligue 1 şampiyonu yapmıştı.
Portekiz Süper Ligi takımlarından Porto, 2017-18 sezonunda Fransız kulübü Nantes'den 3 milyon Euro karşılığında teknik dirketör Sergio Conceiçao'yu takıma kattı. Portekizli çalıştırıcı halen Porto'yu çalıştırıyor.
Jose Mourinho'yu gönderen Real Madrid, 2013-14 sezonu başında 3.8 milyon Euro karşılığında Carlo Ancelotti'yi Paris Saint-Germain'den transfer etti. İtalyan teknik adam, Eflatun-Beyazlılarla 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Kral Kupası kazandı.
Jose Mourinho'yu gönderen Real Madrid, 2013-14 sezonu başında 3.8 milyon Euro karşılığında Carlo Ancelotti'yi Paris Saint-Germain'den transfer etti. İtalyan teknik adam, Eflatun-Beyazlılarla 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Kral Kupası kazandı.
Spor dünyasında kendisini "Özel Biri" olarak tanıtan Jose Mourinho için Chelsea, 2004-05 sezonunda Porto'ya 6 milyon Euro ödedi. Portekizli çalıştırıcı, Maviler'in şampiyonluk hasretini dindirmişti.
Liverpool, 2012-13 sezonunda Brendan Rodgers'ı transfer etmek için Swensea City'ye 6.2 milyon Euro ödedi. Kuzey İrlandalı çalıştırıcı, Kırmızılar ile herhangi bir kupa kazanamadı.
Manchester City, 2008-09 sezonunda Mark Hughes için Blackburn'e 6.2 milyon Euro ödeme yaptı. City, Galli çalıştırıcıya sadece 1 sezon görev verdi.
Her hareketiyle olay olan Jose Mourinho için 2 defa bonservis bedeli ödendi. Chelsea'nin ardından Real Madrid de "Özel Biri" için transfer ücreti ödedi. Inter'le şampiyonluklar yaşayan Portekizli için İtalyan temsilcisine 8 milyon Euro ödeme yaptı.
Sporting, 2019-20 sezonunda Ruben Amorim için Braga'ya 10 milyon Euro ödedi.
Brendan Rogers da kendisi için birden fazla bonservis bedeli ödenen isimler arasında. Milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 2018-19 sezonunda Celtics'e 10.5 milyon Euro ödedi.
Chelsea, 2011-12'de rekor ücretle Andre Villas-Boas'ı Porto'dan transfer etti. Beklentilerin altında kalan teknik adam için Maviler, Portekiz kulübüne 15 milyon Euro verdi.
Bonservis bedeli ödenen teknik direktörler kulübünün son üyesi Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann oldu. Bild'e göre Bavyera ekibi, RB Leipzig'e Nagelsmann için 25 milyon Euro ödeyecek.
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