Yapay zekada “fişleme” sistemi mi kuruldu? Kendilerine karşı duranları önceden takibe alıyorlar!

BELİRLİ KİŞİLERİN DAVRANIŞLARI DA İZLENİYOR Anthropic’in belirli kişilerin davranışlarını zaman içerisinde takip ettiği de belirtildi. Şirket, temmuz ayında Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada “endişe verici davranışları zaman içinde” izlediğini ve davranışlardaki olası tırmanışı erken belirlemek amacıyla bir “ilgili kişi” süreci uyguladığını açıklamıştı. Sistemde kişilerin hangi kriterlere göre takibe alındığı ve izlemenin kapsamının ne olduğu ise netlik kazanmış değil. POLİSE DE BİLDİRİM YAPILIYOR Anthropic’in güvenlik faaliyetleri gerektiğinde kolluk kuvvetleriyle teması da kapsıyor. Anthropic CEO’su Dario Amodei’yi hedef aldığını belirten bir Claude kullanıcısı şirket tarafından polise bildirildi. Anthropic’in kendi politikaları nedeniyle kullanıcının mesajlarını kolluk kuvvetlerine aktarmadığı belirtilirken, söz konusu kişi daha sonra ifadelerinin şaka olduğunu söyledi. ABD’DE AI KARŞITI PROTESTOLAR BÜYÜYOR Gelişmeler, ABD’de yapay zeka şirketlerine yönelik protestoların arttığı bir dönemde yaşandı. Temmuz ayında San Francisco’da yaklaşık 200 kişi OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind ofislerine uzanan bir yürüyüş gerçekleştirerek yapay zeka yarışının durdurulmasını istedi. Protestolarda yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisi, veri merkezlerinin çevresel sonuçları, yükselen kiralar ve gelişmiş AI sistemlerinin gelecekte oluşturabileceği riskler gündeme getirildi. Wall Street Journal da yapay zeka şirketlerinin artan protestolar ve tehditler nedeniyle güvenlik tedbirlerini artırdığını bildirmişti.