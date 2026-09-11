Yapay zekada “fişleme” sistemi mi kuruldu? Kendilerine karşı duranları önceden takibe alıyorlar!

“İNSANLIĞIN SONUNU GETİREBİLİR” WIRED’a konuşan Coxon, gelişmiş yapay zekanın insan kontrolünden çıkması durumunda sonuçların insanlığın yok oluşuna kadar gidebileceği uyarısında bulundu. Coxon, Anthropic’teki bazı meslektaşlarının mevcut dönemi “kritik dönem” veya “son aşama” olarak değerlendirdiğini aktararak, şirketler arasındaki yoğun rekabetin güvenlik konusunda geri adım atılmasına neden olabileceğini ifade etti. MİLYONLARCA DOLARLIK KAZANCI GERİDE BIRAKTI Coxon’ın istifasının mali boyutu da gündeme geldi. Axios’a göre araştırmacı, Anthropic’teki hisselerinin hak ediş tarihinden yalnızca iki ay önce görevinden ayrıldı. Böylece önemli miktarda finansal kazançtan vazgeçti. ANTHROPIC: RİSKLERİN FARKINDAYIZ Anthropic ise yapay zeka güvenliği konusundaki çalışmalarını savundu. Şirket, gelişmiş yapay zekanın büyük faydalarının yanında daha önce görülmemiş riskler de barındırabileceğini kabul ederek güçlü modellerin geliştirilme hızının güvenlik çalışmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Anthropic bir yandan aktivizm, protestolar ve potansiyel tehditleri önceden tespit etmeye yönelik güvenlik ve istihbarat kapasitesini büyütürken, şirketin kendi araştırmacılarından birinin AI yarışının insanlık açısından tehlikeli hale gelebileceği uyarısıyla ayrılması dikkat çekti. Reuters’ın aktardığı son araştırmalar da yapay zeka modellerinin yetenekleri hızla artarken sistemlerin davranışlarının izlenebilirliğinin azalması ve modellerin daha fazla özerklik kazanması konusunda araştırmacıların kaygılarının arttığına işaret ediyor.