Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifa kararının ardından kritik toplantı! İşte çıkan karar

İsmail Kartal, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyor ve istifa ediyorum. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullanmıştı. Kartal ayrıca "Bir daha asla geri dönmeyeceğim" diyerek kararının kesin olduğunu dile getirmişti.