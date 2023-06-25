YouTube’un yeni kuralları belli oldu! Taklit kanallara 'engel' şoku!

TAKLİT KANALLARA İZİN VERİLMEYECEK Şirket, bir hayran hesabı olduğunu iddia eden, ancak aslında başka bir kanal gibi davranan ve içeriklerini yeniden yükleyen kanallara platformda izin verilmeyeceğini belirtiyor. Buna ek olarak, başka bir kanalla aynı isme, avatara ya da banner'a sahip olan ve tek farkı isme bir boşluk eklenmesi ya da O harfinin yerine sıfır konulması olan kanallara da izin verilmeyecek. Kullanıcıların ayrıca bir kişinin adını ve görüntüsünü kullanarak bir kanal kurmasına ve daha sonra diğer kanallara o kişi tarafından gönderilmiş gibi yorumlar göndermesine izin verilmeyecek. Bu politikayı ihlal edecek bir başka davranış örneği de, kanal açıklamasında bir hayran hesabı olduğunu iddia eden ancak kanal adında veya tanıtıcısında bunu açıkça belirtmeyen kanalları kapsıyor.