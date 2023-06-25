2023-06-25 11:12:40 YouTube’un yeni kuralları belli oldu! Taklit kanallara 'engel' şoku!
YouTube'un güncellenen yönergeleri, kanalların hayran hesabı olup olmadıklarını açıklama zorunluluğu getiriyor. Yeni kurallara göre taklit kanalları önce uyarılacak sonra ise engellenecek. YouTube, hayran kanallarının, hesaplarının odaklandığı şirketi veya sanatçıyı temsil etmediklerini kanal adlarında veya tanıtıcılarında açıkça belirtmelerini zorunlu kılmak için taklitçilikle ilgili yönergelerinde bazı değişiklikler yapma kararı aldı. Güncellenen yönergeler 21 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.