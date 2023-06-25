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Teknoloji-Bilişim
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YouTube’un yeni kuralları belli oldu! Taklit kanallara 'engel' şoku!

2023-06-25 11:12:40
YouTube’un yeni kuralları belli oldu! Taklit kanallara 'engel' şoku!

YouTube'un güncellenen yönergeleri, kanalların hayran hesabı olup olmadıklarını açıklama zorunluluğu getiriyor. Yeni kurallara göre taklit kanalları önce uyarılacak sonra ise engellenecek. YouTube, hayran kanallarının, hesaplarının odaklandığı şirketi veya sanatçıyı temsil etmediklerini kanal adlarında veya tanıtıcılarında açıkça belirtmelerini zorunlu kılmak için taklitçilikle ilgili yönergelerinde bazı değişiklikler yapma kararı aldı. Güncellenen yönergeler 21 Ağustos 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

#1
Foto - YouTube’un yeni kuralları belli oldu! Taklit kanallara 'engel' şoku!

TAKLİT KANALLARA İZİN VERİLMEYECEK Şirket, bir hayran hesabı olduğunu iddia eden, ancak aslında başka bir kanal gibi davranan ve içeriklerini yeniden yükleyen kanallara platformda izin verilmeyeceğini belirtiyor. Buna ek olarak, başka bir kanalla aynı isme, avatara ya da banner'a sahip olan ve tek farkı isme bir boşluk eklenmesi ya da O harfinin yerine sıfır konulması olan kanallara da izin verilmeyecek. Kullanıcıların ayrıca bir kişinin adını ve görüntüsünü kullanarak bir kanal kurmasına ve daha sonra diğer kanallara o kişi tarafından gönderilmiş gibi yorumlar göndermesine izin verilmeyecek. Bu politikayı ihlal edecek bir başka davranış örneği de, kanal açıklamasında bir hayran hesabı olduğunu iddia eden ancak kanal adında veya tanıtıcısında bunu açıkça belirtmeyen kanalları kapsıyor.

#2
Foto - YouTube’un yeni kuralları belli oldu! Taklit kanallara 'engel' şoku!

ÖZGÜN KANALLARIN HAKLARI DAHA İYİ KORUNACAK Şirket bir blog yazısında "Bu güncelleme, gerçek hayran kanallarının favori içerik oluşturucularınızı nasıl kutlayabileceğinizi tam olarak bilmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda orijinal içerik oluşturucuları onları taklit eden içerik ve kanallardan koruyacaktır. Bu güncelleme aynı zamanda izleyicilerin etkileşimde bulundukları ve takip ettikleri kanallar tarafından yanlış yönlendirilmemesini ve içerik oluşturucuların adlarının ve benzerliklerinin kötü amaçlarla kullanılmamasını sağlayacaktır." dedi. YouTube'un geçmişte hayran hesaplarıyla ilgili katı bir politikası yoktu. Ancak yeni kurallarla birlikte artık hayran hesapları, kanallarının silinmesini önlemek için aslında sadece hayran hesabı olduklarını beyan etmek zorundalar. YouTube'un yeni politikası, bir kanalın ya da kanaldaki içeriğin "reklamı yapılan mal ve hizmetlerin kaynağı" konusunda kafa karışıklığına neden olması durumunda, buna izin verilmeyebileceğini açıkça ortaya koyuyor.

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