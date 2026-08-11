YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

Shorts'ta 2027'de yeni dönem Shorts gelirlerinin dağıtımında da ayrı bir değişikliğe giden YouTube, 1 Şubat 2027'den itibaren Shorts reklamları ve abonelik gelirlerinden pay alabilmek için kanalların son 90 günde en az 10 milyon nitelikli Shorts görüntülenmesine sahip olmasını isteyecek. Bu seviyenin altına düşen kanallar Partner Programı'ndan tamamen çıkarılmasa da Shorts gelir paylaşımı kanal yeniden 10 milyon görüntülenme sınırını geçene kadar durdurulacak.