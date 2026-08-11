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YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

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YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

YouTube içerik üreticilerinin İş Ortağı Programı dahilinde reklam gelirlerinden pay kazanması için gereken izlenme süresi şartını iki katına çıkardı.

#1
Foto - YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

Mevcut sistemde bir içerik üreticisinin reklam ve YouTube Premium gelir paylaşımına hak kazanabilmesi için 1000 abonenin yanı sıra son 12 ayda 4 bin saat geçerli herkese açık izlenme süresine ulaşması gerekiyor. Alternatif olarak son 90 günde 10 milyon geçerli Shorts görüntülenmesine ulaşılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte YouTube Partner Programı'na reklam ve Premium gelir paylaşımı için yeni başvuracak içerik üreticilerinin son 365 günde 8 bin saat nitelikli izlenme süresine ulaşması gerekecek.

#2
Foto - YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

Shorts üzerinden programa katılmak isteyenler için ise 90 günlük izlenme şartı 10 milyondan 20 milyona çıkarılacak. YouTube böylece her iki kategorideki izlenme eşiğini de iki katına çıkarmış olacak. YouTube, yeni giriş şartlarının halihazırda YouTube Partner Programı'nda bulunan içerik üreticilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

#3
Foto - YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

Şirket ayrıca hayranlardan doğrudan gelir elde etmeye imkan sağlayan Fan Funding araçları ile YouTube Shopping ürünlerine yönelik giriş eşiklerinin değişmeyeceğini bildirdi. YouTube, dünya genelinde 3 milyondan fazla içerik üreticisinin Partner Programı'na dahil olduğunu belirterek yapılan değişikliklerin 2018'den bu yana programdaki ilk önemli düzenlemeler olduğunu açıkladı.

#4
Foto - YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

Shorts'ta 2027'de yeni dönem Shorts gelirlerinin dağıtımında da ayrı bir değişikliğe giden YouTube, 1 Şubat 2027'den itibaren Shorts reklamları ve abonelik gelirlerinden pay alabilmek için kanalların son 90 günde en az 10 milyon nitelikli Shorts görüntülenmesine sahip olmasını isteyecek. Bu seviyenin altına düşen kanallar Partner Programı'ndan tamamen çıkarılmasa da Shorts gelir paylaşımı kanal yeniden 10 milyon görüntülenme sınırını geçene kadar durdurulacak.

#5
Foto - YouTube’dan para kazanmak isteyenlere kötü haber: Şartlar değişiyor

YouTube yeni gelir modelleri hazırlıyor YouTube, yeni düzenlemelerle birlikte içerik üreticilerine farklı yollarla daha fazla kazanç sağlamayı planlıyor. Bu kapsamda YouTube Shopping bonusları, marka işbirlikleri ve platformda yeni trendler oluşturan içerik üreticilerine yönelik ödül ve teşvikler artırılacak. YouTube ayrıca Premium Lite'ı, YouTube Premium'un bulunduğu tüm ülkelere yayacağını açıkladı. Şirket, şartların ağırlaşmasına rağmen 2027'de içerik üreticilerine toplamda 2026'dan daha fazla ödeme yapmayı bekliyor.

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